 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Глава правительства Чечни Муслим Хучиев сложил полномочия

Муслим Хучиев
Муслим Хучиев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев сложил полномочия, сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Я могу твердо сказать, что Муслим Магомедович истинный патриот нашего Отечества. Является человеком слова и дела и готов поручиться за него без малейшей доли сомнения. Я уверен, что на новом месте он проявит все свои лучшие качества и продемонстрирует высокий профессионализм», — написал он.

Исполняющим обязанности главы чеченского правительств назначен Иса Тумхаджиев. Других подробностей глава Чечни не привел.

На прошлой неделе в отставку ушел председатель парламента республики Магомед Даудов.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов ушел в отставку
Политика
Магомед Даудов

Материал дополняется.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Чечня Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 98,3 (-0,29) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 90,41 (-0,25) Инвестиции, 16:37
Минпромторг попросили исключить из параллельного импорта серверы Экономика, 17:11
Чеченка Лия Заурбекова рассказала детали конфликта у отделения полиции Общество, 17:11
Госдума поддержала законопроект о продлении выплат на ипотеку многодетным Недвижимость, 17:05
Молдавия стала первой страной, подписавшей оборонное соглашение с ЕС Политика, 17:01
«Газпром нефть» анонсировала финальные дивиденды за 2023 год Инвестиции, 16:53
Защита заявила о невиновности генерала Ивана Попова и обжаловала арест Политика, 16:52
Как смерть главы Ирана отразится на мировой экономике, золоте и нефти Pro, 16:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Против журналистки Светланы Рейтер завели административное дело Политика, 16:43
Сборная Англии объявила расширенный состав на Евро-2024 Спорт, 16:38
Клуб Слуцкого продлил беспроигрышную серию в китайской лиге до 13 матчей Спорт, 16:36
Российские автомобили Volga оказались перелицованными Changan Авто, 16:34
Frank RG назвал лучший российский банк в сегменте private banking Отрасли, 16:30
Бербок заявила о собранном почти €1 млрд на ПВО для Киева Политика, 16:30
«Монблан» в Замоскворечье: изучаем новый ЖК от «Галс-Девелопмент» Недвижимость, 16:28