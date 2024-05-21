Глава правительства Чечни Муслим Хучиев сложил полномочия

Муслим Хучиев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев сложил полномочия, сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Я могу твердо сказать, что Муслим Магомедович истинный патриот нашего Отечества. Является человеком слова и дела и готов поручиться за него без малейшей доли сомнения. Я уверен, что на новом месте он проявит все свои лучшие качества и продемонстрирует высокий профессионализм», — написал он.

Исполняющим обязанности главы чеченского правительств назначен Иса Тумхаджиев. Других подробностей глава Чечни не привел.

На прошлой неделе в отставку ушел председатель парламента республики Магомед Даудов.

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