Глава правительства Чечни Муслим Хучиев сложил полномочия
Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев сложил полномочия, сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
«Я могу твердо сказать, что Муслим Магомедович истинный патриот нашего Отечества. Является человеком слова и дела и готов поручиться за него без малейшей доли сомнения. Я уверен, что на новом месте он проявит все свои лучшие качества и продемонстрирует высокий профессионализм», — написал он.
Исполняющим обязанности главы чеченского правительств назначен Иса Тумхаджиев. Других подробностей глава Чечни не привел.
На прошлой неделе в отставку ушел председатель парламента республики Магомед Даудов.
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