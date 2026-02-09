 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Кадыров назвал фейком информацию о ДТП с его сыном

Глава Чечни на встрече с прокурором республики заявил, что «номером один в мировых новостях» стал «вброс об аварии сына Кадырова». По его словам, с помощью ИИ «можно обмануть любого человека»
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с прокурором республики Арсаном Адаевым заявил, что сообщения о ДТП с участием его сына Адама — это вброс.

«С помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека. По стране произошло 128 тысяч аварий, 13 009 человек погибли, но никому до этого нет дела, никто ничего не говорит. А откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях», — сказал он (цитата по ТАСС).

Адаму Кадырову — 18 лет. С весны 2025 года он занимает пост секретаря Совбеза республики. До этого, в 2023 году, в 15 лет Адам Кадыров был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики.

В октябре 2023 года Кадырову-младшему присвоили звание Героя Чечни. Это произошло после того, как он избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Уголовное дело в связи с избиением не стали возбуждать из-за «отсутствия события преступления». 

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира

Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США

ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева

Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции
Теги
Персоны
Адам Кадыров Рамзан Кадыров Чечня
Рамзан Кадыров фото
Рамзан Кадыров
политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
Материалы по теме
В Чечне опубликовали видео с Кадыровым на фоне сообщений о госпитализации
Политика
Сын Кадырова назвал раздутым инцидент с потасовкой на турнире в Грозном
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 17:36
Фицо подтвердил заинтересованность Словакии в диалоге с Москвой Политика, 22:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:18
Зеленский заявил о готовности документов по гарантиям для Украины Политика, 22:12
The Guardian оценила армянский ковер у трапа при встрече Вэнса в Ереване Политика, 22:09
Лавров заявил, что США не поддержат европейские войска на Украине Политика, 21:59
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Галицкого отпустили после опроса в СК из-за самоубийства бывшей жены Общество, 21:51
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
A Bola узнала о решении Роналду прекратить бойкот матчей «Ан-Насра» Спорт, 21:50
Организаторы признали проблемы с медалями. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 21:45
Петербуржцев предупредили о возможных перебоях в работе информсистем Общество, 21:39
Кадыров назвал фейком информацию о ДТП с его сыном Политика, 21:37
Российская саночница Олесик стала 14-й после двух заездов на Играх-2026 Спорт, 21:31
На Roblox составили протокол за пропаганду ЛГБТ Общество, 21:28
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 21:24