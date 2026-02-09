Кадыров назвал фейком информацию о ДТП с его сыном

Глава Чечни на встрече с прокурором республики заявил, что «номером один в мировых новостях» стал «вброс об аварии сына Кадырова». По его словам, с помощью ИИ «можно обмануть любого человека»

Рамзан Кадыров (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с прокурором республики Арсаном Адаевым заявил, что сообщения о ДТП с участием его сына Адама — это вброс.

«С помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека. По стране произошло 128 тысяч аварий, 13 009 человек погибли, но никому до этого нет дела, никто ничего не говорит. А откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях», — сказал он (цитата по ТАСС).

Адаму Кадырову — 18 лет. С весны 2025 года он занимает пост секретаря Совбеза республики. До этого, в 2023 году, в 15 лет Адам Кадыров был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики.

В октябре 2023 года Кадырову-младшему присвоили звание Героя Чечни. Это произошло после того, как он избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Уголовное дело в связи с избиением не стали возбуждать из-за «отсутствия события преступления».