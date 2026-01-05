 Перейти к основному контенту
Политика
0

Сын Рамзана Кадырова стал вице‑премьером Чечни

Министр по физической культуре и спорту Чечни и сын главы республики Рамзана Кадырова 20-летний Ахмат Кадыров назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Чечни. Об этом сообщил Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

Назначение было произведено по представлению председателя правительства республики Магомеда Даудова. Одновременно исполняющим обязанности заместителя премьера Чечни также был назначен министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Рамзан Кадыров охарактеризовал Ахмата Кадырова и Ахмеда Дудаева как ответственных и эффективных руководителей, отметив их управленческий опыт и вклад в развитие республики.

Ранее пост исполняющего обязанности главы чеченского правительства занимал Иса Тумхаджиев.

В Чечне объяснили назначение сына Кадырова на пост президента «Ахмата»
Спорт
Магомед Даудов

С февраля 2024 года Ахмат Кадыров был министром по делам молодежи, до этого занимал пост первого замминистра по физической культуре и спорту, был председателем Совета регионального отделения движения детей и молодежи «Движение первых» в Чечне. В мае того же года Ахмат Кадыров стал министром физической культуры и спорта республики.

Ахмед Дудаев начал карьеру в 2008 году в информационно-аналитическом управлении главы и правительства Чечни в секторе планирования, мониторинга и анализа СМИ. Должность министра информации и печати республики он занимает с июня 2020 года.

