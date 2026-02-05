 Перейти к основному контенту
Дело Эпштейна⁠,
0

Клинтон захотела публично давать показания по делу Эпштейна

Сюжет
Дело Эпштейна
Хиллари и Билл Клинтон
Хиллари и Билл Клинтон (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон (2009–2013) призвала сделать открытыми слушания во время ее допроса в рамках расследования по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом она заявила в социальной сети X.

По словам Клинтон, в течение шести месяцев она и ее муж бывший президент США (1993–2001) Билл Клинтон привлекали представителей Республиканской партии к работе в комитете палаты представителей по надзору в рамках дела Эпштейна. Экс-госсекретарь утверждает, что они вместе с супругом рассказали под присягой все, что им известно, однако республиканцы «проигнорировали это».

«Если вы хотите этого сражения, давайте проведем его публично. Вы любите говорить о прозрачности. Нет ничего более прозрачного, чем публичные слушания с включенными камерами. Мы будем там», — написала Клинтон, обращаясь к главе комитета по надзору Джеймсу Комеру.

В 2008 году Джеффри Эпштейн признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. В 2019-м его вновь арестовали за торговлю людьми, в том числе несовершеннолетними девушками, и вовлечение их в проституцию. В том же году Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дожидаясь решения суда.

Эпштейн считается создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек, некоторых из которых он насиловал сам или продавал состоятельным клиентам.

Стали известны даты дачи показаний Клинтонов по делу Эпштейна
Политика
Билл и Хиллари Клинтон

Изначально Билл и Хиллари Клинтон должны были явиться в конгресс для дачи показаний в январе, однако супруги не сделали этого. Тогда комитет палаты представителей проголосовал за привлечение их к ответственности за неуважение и неявку на допрос после выдачи повесток. Сами супруги назвали выданные им повестки «недействительными и юридически не исполнимыми».

2 февраля пресс-секретарь Билла Клинтона Анхель Уренья сообщил, что пара согласилась дать показания по делу Эпштейна. Позднее Комер заявил, что допросы пройдут в закрытом режиме. Допрос Хиллари Клинтон назначен на 26 февраля, Билла Клинтона, как ожидается, допросят на следующий день.

Билл Клинтон в джакузи и Майкл Джексон. Новые фото из архива Эпштейна
Фотогалерея 

В декабре прошлого года демократы из комитета по надзору палаты представителей опубликовали фотографии из архива Эпштейна. На некоторых из них Билл Клинтон запечатлен с молодыми девушками со скрытыми лицами. Кроме того, на одном из снимков, обнародованном Минюстом США, Клинтон сидит в джакузи с девушкой, чье лицо также скрыто. В ведомстве заявили, что она является жертвой Эпштейна.

Пресс-секретарь Клинтона заявлял, что экс-президент разорвал связи с Эпштейном до того, как стали известны его преступления. Он также подчеркивал, что Белый дом пытается отвлечь внимание от прошлых связей финансиста с действующим главой государства Дональдом Трампом.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анастасия Луценко
Хиллари Клинтон показания Джеффри Эпштейн Конгресс США
Хиллари Клинтон фото
Хиллари Клинтон
политик
26 октября 1947 года
