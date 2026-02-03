 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Клинтоны согласились дать показания по делу Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари согласились дать показания комитету палаты представителей по надзору в рамках дела финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом в соцсети Х сообщил пресс-секретарь бывшего президента Анхель Уренья.

«Бывший президент и бывшая госсекретарь придут. Они рассчитывают создать прецедент, который будет применяться ко всем», — написал он.

Билл и Хиллари Клинтон должны были явиться в американский конгресс для дачи показания в январе, однако супруги не сделали этого. Тогда Комитет палаты представителей конгресса США проголосовал за привлечение их к ответственности за неуважение и неявку на допрос после выдачи повесток.

Финансист Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Прямой эфир
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
В трех российских аэропортах приостановили полеты Политика, 06:49
Yle узнала о планах Финляндии рассредоточить ледоколы из-за России Политика, 06:45
Мужчина пострадал при атаке дрона на предприятие в Брянской области Политика, 06:41
Венесуэла направила своего диппредставителя в США впервые с 2019 года Политика, 06:25
Клинтоны согласились дать показания по делу Эпштейна Политика, 06:17
В Ростовской области отразили воздушную атаку Политика, 05:49
Найдено тело пропавшего 9-летнего мальчика из Петербурга Общество, 05:09
Полиция задержала участника смертельного ДТП под Красноярском Общество, 04:52
Bloomberg узнал о проблемах с уплотнением двигателя на новом Boeing 777X Бизнес, 04:29
Fox News узнал о тревоге США из-за российского Ил-76 на Кубе Политика, 04:13
Ученые показали снимок загадочной «птицы» рядом с Солнцем Технологии и медиа, 03:39
Эксперты рассказали, как Starlink смог увидеть и отключить россиян Технологии и медиа, 03:31
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20
Трамп оценил вовлеченность ООН в решение украинского конфликта Политика, 02:56