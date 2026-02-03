Клинтоны согласились дать показания по делу Эпштейна
Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари согласились дать показания комитету палаты представителей по надзору в рамках дела финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом в соцсети Х сообщил пресс-секретарь бывшего президента Анхель Уренья.
«Бывший президент и бывшая госсекретарь придут. Они рассчитывают создать прецедент, который будет применяться ко всем», — написал он.
Билл и Хиллари Клинтон должны были явиться в американский конгресс для дачи показания в январе, однако супруги не сделали этого. Тогда Комитет палаты представителей конгресса США проголосовал за привлечение их к ответственности за неуважение и неявку на допрос после выдачи повесток.
Финансист Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.
