Клинтоны согласились дать показания по делу Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари согласились дать показания комитету палаты представителей по надзору в рамках дела финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом в соцсети Х сообщил пресс-секретарь бывшего президента Анхель Уренья.

«Бывший президент и бывшая госсекретарь придут. Они рассчитывают создать прецедент, который будет применяться ко всем», — написал он.

Билл и Хиллари Клинтон должны были явиться в американский конгресс для дачи показания в январе, однако супруги не сделали этого. Тогда Комитет палаты представителей конгресса США проголосовал за привлечение их к ответственности за неуважение и неявку на допрос после выдачи повесток.