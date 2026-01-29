В МИДе заявили, что Евросоюз уже «поделил» замороженные активы России

Фото: Андрей Любимов / РБК

Евросоюз уже распределил незаконно замороженные российские активы между Киевом и собственным военно-промышленным комплексом. Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

«В Брюсселе [активы] уже поспешили на бумаге поделить, как хрестоматийную шкуру неубитого медведя, между киевским режимом и собственными военно-промышленными предприятиями, греющими руки на продолжении украинского конфликта», — сказал дипломат. Он уверен в том, что дополнительным фактором, мешающим Евросоюзу усомниться в собственной политике, стала «неготовность расстаться» с резервами России.

Общий объем суверенных российских активов, находившихся под управлением Банка России, к началу военной операции составлял около $300 млрд. В эту сумму не входят активы частных лиц. Точный размер средств остается неизвестным. Они находятся на счетах банков Бельгии, Франции, Люксембурга, Швейцарии, Великобритании, США, Канады, Японии, Германии и Австралии. Reuters утверждает, что часть активов может находиться в Швеции и на Кипре.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия обсуждает с США планы использовать часть замороженных в Соединенных Штатах средств для восстановления территорий, пострадавших при конфликте на Украине. Глава государства также сообщил, что Россия готова направить $1 млрд из числа замороженных в США активов в «Совет мира» американского президента Дональда Трампа. Речь идет об организации, в планах которой, по словам Трампа, решение и предотвращение международных конфликтов. Выделение средств станет возможным после определенных действий США, включая разморозку этих активов, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

12 декабря Совет ЕС согласовал бессрочную заморозку российских активов. Речь идет о блокировке €210 млрд вместо голосований о ее продлении, которые должны были проходить каждые полгода. Предполагалось, что решение о заморозке станет частью мер по выдаче «репарационного кредита» Украине за счет российских активов, однако члены ЕС не смогли согласовать эту меру.