В МИДе заявили, что Евросоюз уже «поделил» замороженные активы России
Евросоюз уже распределил незаконно замороженные российские активы между Киевом и собственным военно-промышленным комплексом. Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
«В Брюсселе [активы] уже поспешили на бумаге поделить, как хрестоматийную шкуру неубитого медведя, между киевским режимом и собственными военно-промышленными предприятиями, греющими руки на продолжении украинского конфликта», — сказал дипломат. Он уверен в том, что дополнительным фактором, мешающим Евросоюзу усомниться в собственной политике, стала «неготовность расстаться» с резервами России.
Общий объем суверенных российских активов, находившихся под управлением Банка России, к началу военной операции составлял около $300 млрд. В эту сумму не входят активы частных лиц. Точный размер средств остается неизвестным. Они находятся на счетах банков Бельгии, Франции, Люксембурга, Швейцарии, Великобритании, США, Канады, Японии, Германии и Австралии. Reuters утверждает, что часть активов может находиться в Швеции и на Кипре.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия обсуждает с США планы использовать часть замороженных в Соединенных Штатах средств для восстановления территорий, пострадавших при конфликте на Украине. Глава государства также сообщил, что Россия готова направить $1 млрд из числа замороженных в США активов в «Совет мира» американского президента Дональда Трампа. Речь идет об организации, в планах которой, по словам Трампа, решение и предотвращение международных конфликтов. Выделение средств станет возможным после определенных действий США, включая разморозку этих активов, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
12 декабря Совет ЕС согласовал бессрочную заморозку российских активов. Речь идет о блокировке €210 млрд вместо голосований о ее продлении, которые должны были проходить каждые полгода. Предполагалось, что решение о заморозке станет частью мер по выдаче «репарационного кредита» Украине за счет российских активов, однако члены ЕС не смогли согласовать эту меру.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США
Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил
Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги
FT назвала сроки запуска крупнейшего IPO компании Маска SpaceX
Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу
Путин установил День военной полиции на 8 февраля