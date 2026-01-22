 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Песков заявил, что США должны разблокировать $1 млрд для «Совета мира»

Фото: Andrew Harnik / Getty Images
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Выделение $1 млрд в «Совет мира» из замороженных в США российских активов станет возможным после определенных действий США, в частности, разблокировки этих средств, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва готова направить в «Совет мира» $1 млрд из замороженных в США активов.

«Как будет оформлено юридически, это пока непонятно, это все нужно обсуждать, потом это требует разблокировки, это, конечно, потребует определенных действий со стороны Соединенных Штатов», — сказал Песков.

Он уточнил, что эти средства должны пойти на восстановление Палестины.

Материал дополняется

