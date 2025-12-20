 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Буданов объяснил провал мобилизации на Украине

За разрушением мобилизационной кампании на Украине стоят внутренние факторы, в том числе амбиции некоторых людей, считает Буданов. Но главная ошибка, по его словам — «наглухо проигранная» кампания в медиа
Фото: Андрей Андриенко / пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины / Reuters
Фото: Андрей Андриенко / пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины / Reuters

Украина «разрушила» свою мобилизацию, заявил в интервью изданию «Лівий берег» руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его мнению, проблемы с мобилизацией возникли из-за внутренних просчетов.

«Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, — наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации. Мы все обвиняем Российскую Федерацию, но их влияние [в этом вопросе] не так велико, как всем кажется», — сказал он.

Буданов добавил, что «это все делалось отсюда», изнутри Украины, «иногда осмысленно, из-за собственных амбиций определенных людей, иногда необдуманно». «Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили», — заключил глава украинской разведки.

Сырский назвал мобилизацию ключевой задачей для усиления армии
Политика
Александр Сырский

На Украине неоднократно критиковали кампанию по мобилизации, а власти признавали, что она не покрывает потребностей армии. По версии коллегии словаря современного украинского языка и сленга «Мыслово», в 2024 году словом года стал неологизм «бусификация».

Бусификация — сленговое название принудительной мобилизации, когда работники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) запихивают пойманных мужчин в микроавтобус — «бусик» (bus — англ.).

При этом в Сети не раз появлялись видео, на которых прохожие препятствуют мобилизации мужчин сотрудниками ТЦК. СМИ писали об участившихся случаях принудительной мобилизации, и случаях, когда некоторым мужчинам сотрудники военкоматов ломали ноги или руки, а другие призывники умирали после избиений.

Бусификация нарушает права человека и вредит имиджу Украины, заявил глава комитета по нацбезопасности Верховной рады Александр Завитневич в мае.

На фоне нехватки людей весной 2024 года на Украине был снижен призывной возраст с 27 до 25 лет, отменена категория ограниченно годных, всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали иметь при себе военный билет, а военнообязанных — обновить данные в военкоматах.

Мобилизация идет по плану, на «скандальные» инциденты с территориальными центрами комплектования приходится 5–10% случаев, заявил в июле интервью «Би-би-си Украина» министр обороны Денис Шмыгаль. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что в ходе мобилизации выявлены ошибки и недочеты, которые нужно проанализировать и исправить.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Кирилл Буданов Украина мобилизация
Кирилл Буданов фото
Кирилл Буданов
военный, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины
4 января 1986 года
Денис Шмыгаль фото
Денис Шмыгаль
политик, бывший премьер-министр Украины, министр обороны Украины
15 октября 1975 года
Александр Сырский фото
Александр Сырский
военный, главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Сырский назвал мобилизацию ключевой задачей для усиления армии
Политика
Охранника Джоли попытались мобилизовать во время ее поездки в Херсон
Политика
На Украине в вузах и колледжах нашли 50 тыс. уклонистов от мобилизации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Путин проведет в Петербурге неформальную встречу глав государств СНГ Политика, 12:38
Как управляющие компании работают в делюкс проектах Недвижимость, 12:38
Как обрести спокойствие в шумном мегаполисе Стиль, 12:27
Почему ручная работа снова в цене: пример российского бренда Pars Стиль, 12:24
Билл Клинтон в джакузи и Майкл Джексон. Новые фото из архива Эпштейна Общество, 12:23 
Биатлонистка Резцова рассказала, что Большунов ни с кем не здоровается Спорт, 12:18
Зачем компаниям мотивация: анализ российского рынка Тренды, 12:16
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Минобороны сообщило о взятии Высокого и Светлого в Сумской области и ДНР Политика, 12:11
Мерц фразой «даже лучше» оценил решение Европы по финансированию Украины Политика, 12:08
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 12:04
FT увидела самосбывающееся пророчество в ожидании Европой войны с Россией Политика, 12:02
Искусство жить: как устроен премиальный ЖК в Марьиной роще РБК и TATE, 11:56
Резцова и Смольский победили в пасьютах на Кубке Содружества по биатлону Спорт, 11:53