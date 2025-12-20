Буданов объяснил провал мобилизации на Украине

За разрушением мобилизационной кампании на Украине стоят внутренние факторы, в том числе амбиции некоторых людей, считает Буданов. Но главная ошибка, по его словам — «наглухо проигранная» кампания в медиа

Фото: Андрей Андриенко / пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины / Reuters

Украина «разрушила» свою мобилизацию, заявил в интервью изданию «Лівий берег» руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его мнению, проблемы с мобилизацией возникли из-за внутренних просчетов.

«Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, — наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации. Мы все обвиняем Российскую Федерацию, но их влияние [в этом вопросе] не так велико, как всем кажется», — сказал он.

Буданов добавил, что «это все делалось отсюда», изнутри Украины, «иногда осмысленно, из-за собственных амбиций определенных людей, иногда необдуманно». «Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили», — заключил глава украинской разведки.

На Украине неоднократно критиковали кампанию по мобилизации, а власти признавали, что она не покрывает потребностей армии. По версии коллегии словаря современного украинского языка и сленга «Мыслово», в 2024 году словом года стал неологизм «бусификация».

Бусификация — сленговое название принудительной мобилизации, когда работники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) запихивают пойманных мужчин в микроавтобус — «бусик» (bus — англ.).

При этом в Сети не раз появлялись видео, на которых прохожие препятствуют мобилизации мужчин сотрудниками ТЦК. СМИ писали об участившихся случаях принудительной мобилизации, и случаях, когда некоторым мужчинам сотрудники военкоматов ломали ноги или руки, а другие призывники умирали после избиений.

Бусификация нарушает права человека и вредит имиджу Украины, заявил глава комитета по нацбезопасности Верховной рады Александр Завитневич в мае.

На фоне нехватки людей весной 2024 года на Украине был снижен призывной возраст с 27 до 25 лет, отменена категория ограниченно годных, всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали иметь при себе военный билет, а военнообязанных — обновить данные в военкоматах.

Мобилизация идет по плану, на «скандальные» инциденты с территориальными центрами комплектования приходится 5–10% случаев, заявил в июле интервью «Би-би-си Украина» министр обороны Денис Шмыгаль. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что в ходе мобилизации выявлены ошибки и недочеты, которые нужно проанализировать и исправить.