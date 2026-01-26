 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с Россией и США

Зеленский: следующая встреча России, Украины и США пройдет 1 февраля
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Новая трехсторонняя встреча может состояться 1 февраля, на прошедших в ОАЭ переговорах обсуждались в основном вопросы «военного характера», сообщил Зеленский. Кремль говорил, что процесс продолжится на следующей неделе
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: capitalpictures.com / Global Look Press)

Следующие трехсторонние переговоры России, Украины и США состоятся в воскресенье, 1 февраля, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram. Эту же дату называл Axios со ссылкой на американского чиновника, встреча пройдет в Абу-Даби.

Зеленский отметил, что дата пока предварительная и «будет хорошо, если удастся ускорить эту встречу». Он пообещал, что Украина будет «максимально подготовлена» по всем вопросам, которые предстоит обсудить и согласовать. По его словам, на прошедшей встрече обсуждались в основном вопросы «военного характера»

В Кремле 26 января сообщили, что продолжение трехсторонних переговоров намечено на следующую неделю, «впереди предстоит очень серьезная работа», но точных сроков пока нет.

О чем делегации России, Украины и США договорились в Абу-Даби
Политика
Фото:Reuters

Первые встречи прошли 23–24 января в закрытом режиме, основным и самым сложным стал территориальный вопрос, признаков компромисса по нему не наблюдалось, передавал Reuters. Зеленский это подтвердил, подчеркнув, что Киев «ни при каких обстоятельствах» не откажется от претензий на территории. В Кремле указали, что территориальные вопросы, которые входят в «формулу Анкориджа», имеют принципиальное значение для России.

В то же время американский чиновник сообщил Reuters, что делегациям удалось добраться до «мельчайших деталей», и выразил надежду, что новые переговоры могут «довести эту сделку до ее окончательной кульминации». Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и власти ОАЭ тоже охарактеризовали переговорный процесс как конструктивный.

Встрече в Абу-Даби предшествовали переговоры в Москве 22 января, в которых участвовали президент России Владимир Путин, Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Зеленский
