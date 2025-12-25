 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

На Украине начнут подготовку поправок о выборах при военном положении

На Украине впервые соберут группу по поправкам о выборах при военном положении
Сюжет
Военная операция на Украине
Верховная рада Украины сформировала группу для работы над проведением выборов, ее первое заседание пройдет в пятницу, 26 декабря. На встрече члены ЦИК расскажут о проблемах организации голосования во время военного положения

На Украине 26 декабря пройдет первое заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о выборах во время военного положения, сообщил «Интерфакс-Украина» председатель группы, первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко. Встреча в онлайн-формате начнется в 13:00 по киевскому времени (14:00 мск).

Заседание будет разбито на два блока, первый будет посвящен организационным вопросам. Во втором блоке выступят представители Центризбиркома: «Члены ЦИК подготовят обзорную презентацию, где поднимут все те проблемы, которые есть и в выборах во время военного положения, и в послевоенных выборах».

По словам Корниенко, в состав рабочей группы вошли около 60 человек: представители всех фракций и групп Верховной рады, ключевых общественных организаций, исполнительной власти и силовых органов. Ее создание 23 декабря одобрил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

Спикер Рады анонсировал «одноразовый» закон о выборах
Политика
Руслан Стефанчук

Стефанчук отмечал, что для разработки законопроекта о выборах в условиях военного положения депутатам необходимо решить вопросы о голосовании находящихся на фронте военных, порядке проведения голосования среди граждан за границей и на утраченных территориях, а также о присутствии иностранных наблюдателей.

В феврале Рада приняла постановление о поддержке демократии на Украине, в котором говорится о невозможности выборов до завершения боевых действий.

Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом неоднократно призывал к проведению голосования на Украине, в очередной раз он это сделал в начале декабря в интервью Politico: «Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, украинский народ ... у него должен быть такой выбор». Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эти слова, заявил, что готов к выборам, подчеркнув, что голосование может состояться только при условии обеспечения безопасности избирателей.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова прекратить удары вглубь Украины на время голосования. Он отметил, что Москва может потребовать от организаторов обеспечить возможность голосования для украинцев, находящихся на территории России — по подсчетам, которые привел Путин, это от 5 млн до 10 млн человек.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова
Украина Выборы военное положение Верховная рада Украины
