Еще одна западная авиакомпания отменила ночные рейсы в Израиль
Итальянская авиакомпания ITA Airways временно отменила ночные рейсы в Израиль в связи с ростом напряженности в регионе, сообщает Yediot Ahronot со ссылкой на заявление компании.
По информации издания, авиакомпания приостановила ночные полеты до вторника, 27 января.
Ранее аналогичное решение приняли нидерландская авиакомпания KLM и французская Air France. Они приостановили полеты в Дубай, Эр-Рияд, Эд-Даммам и Тель-Авив.
В начале января Израиль нанес удары по нескольким районам Ливана. ЦАХАЛ заявил, что атака была ответом на «продолжающиеся нарушения «Хезболлой» договоренностей о прекращении огня». Военные уничтожили склады с оружием и военные объекты.
В конце сентября 2024 года Израиль начал «упреждающую военную операцию», целью которой является уничтожение военной инфраструктуры «Хезболлы». В первые дни после начала операции ЦАХАЛ сообщила о ликвидации целого ряда военачальников «Хезболлы».
