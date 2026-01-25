Еще одна западная авиакомпания отменила ночные рейсы в Израиль

Фото: Alessia Pierdomenico / Shutterstock

Итальянская авиакомпания ITA Airways временно отменила ночные рейсы в Израиль в связи с ростом напряженности в регионе, сообщает Yediot Ahronot со ссылкой на заявление компании.

По информации издания, авиакомпания приостановила ночные полеты до вторника, 27 января.

Ранее аналогичное решение приняли нидерландская авиакомпания KLM и французская Air France. Они приостановили полеты в Дубай, Эр-Рияд, Эд-Даммам и Тель-Авив.

В начале января Израиль нанес удары по нескольким районам Ливана. ЦАХАЛ заявил, что атака была ответом на «продолжающиеся нарушения «Хезболлой» договоренностей о прекращении огня». Военные уничтожили склады с оружием и военные объекты.

В конце сентября 2024 года Израиль начал «упреждающую военную операцию», целью которой является уничтожение военной инфраструктуры «Хезболлы». В первые дни после начала операции ЦАХАЛ сообщила о ликвидации целого ряда военачальников «Хезболлы».