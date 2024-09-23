Израиль начал военную операцию в Ливане

На территории Израиля водится режим чрезвычайной ситуации, авиация продолжает наносить удары по южному Ливану. Основной задачей Генштаб Израиля называет обеспечение безопасности израильтян, живущих на севере

Герци Халеви (Фото: IDF / XinHua / Global Look Press)

Начальник Генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви сообщил, что сегодня утром ЦАХАЛ начала «упреждающую наступательную операцию». Последние дни Израиль наносил удары по территории южного Ливана и по столице страны, Бейруту.

Целью операции Халеви назвал инфраструктуру шиитской группировки «Хезболла». «По сути, мы нацеливаемся на боевую инфраструктуру, которую «Хезболла» строила последние 20 лет. Это очень важно. Мы наносим удары по целям и готовимся к следующим этапам, о которых я расскажу в ближайшее время», — сказал он.

Начальник Генштаба подчеркнул, что задачей военной операции является «создание условий для возвращения жителей севера [Израиля] в свои дома».

The Economist со ссылкой на военные источники ранее сообщал, что военная операция в Ливане может включать создание буферной зоны в несколько миль к северу от израильской границы. Это, предположительно, может обезопасить жителей северного Израиля от обстрелов со стороны «Хезболлы».

На территории Израиля водится режим чрезвычайной ситуации, решение уже принято правительством, сообщает The Times of Israel. Он может действовать в течение 48 часов, если не будет продлен решенем министров.

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