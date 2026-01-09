 Перейти к основному контенту
Операция Израиля в Ливане
Израиль нанес удары по военным объектам в Ливане

Операция Израиля в Ливане
Фото: Ali Hashisho / XinHua / Global Look Press
Израиль нанес 9 января удары по нескольким районам Ливана. Целью военных были склады с оружием и военные объекты, которые помогают восстанавливать военную мощь террористической группировки «Хезболла», сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

В ведомстве заявили, что атака на Ливан является ответом на «продолжающиеся нарушения «Хезболлой» договоренностей о прекращении огня». Кроме военных объектов, под удар попали несколько стартовых площадок и ракетные установки. По мнению военного ведомства, «Хезболла» использовала объекты для «подготовки террористических атак против Израиля и солдат ЦАХАЛа».

В конце сентября 2024 года Израиль начал «упреждающую военную операцию», целью которой является уничтожение военной инфраструктуры «Хезболлы». В первые дни после начала операции ЦАХАЛ сообщила о ликвидации целого ряда военачальников «Хезболлы».

Позднее Армия обороны Израиля нанесла удар по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте. На следующий день стало известно, что при атаке погиб лидер «Хезболлы» 64-летний Хасан Насралла, возглавлявший группировку с 1992 года.

В конце ноября ЦАХАЛ снова нанесла авиаудар по Бейруту в Ливане. Израильский источник сообщил CNN, что целью атаки был Хайтам Али Табатабаи — начальник штаба «Хезболлы», который является вторым лицом в группировке. Он был убит. Также жертвами удара стали четверо боевиков «Хезболлы».

