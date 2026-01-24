Две европейских авиакомпании приостановили рейсы на Ближний Восток

Нидерландская авиакомпания KLM временно приостановила полеты над странами Ближнего Востока, в том числе Израилем, Ираком, Ираном, на фоне роста напряженности в регионе, сообщает портал NU.nl. Аналогичное решение приняла французская Air France, пишет N12.

Отменены или приостановлены полеты в такие города, как Дубай, Эр-Рияд, Даммам и Тель-Авив. Решение было принято в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей, подчеркнули в KLM.

О том, что в январе авиакомпании по всей Европе начинают приостанавливать полеты в Израиль и некоторые районы Ближнего Востока, в том числе, British Airways, пишет Vinnews. С приостановкой рейсов в этом месяце столкнулись также пассажиры Wizz Air и Flydubai. В связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке, в Lufthansa Group также было принято решение скорректировать рейсы на Ближний Восток.

N12, однако, отмечает, что на данный момент большинство авиакомпаний, включая европейские, продолжают выполнять рейсы в Израиль.

В направлении Ирана «на всякий случай» движется «большая флотилия» США, заявил американский президент Дональд Трамп. Он призвал положить конец правлению аятоллы Али Хаменеи.

