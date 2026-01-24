 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Две европейских авиакомпании приостановили рейсы на Ближний Восток

Нидерландская авиакомпания KLM временно приостановила полеты над странами Ближнего Востока, в том числе Израилем, Ираком, Ираном, на фоне роста напряженности в регионе, сообщает портал NU.nl. Аналогичное решение приняла французская Air France, пишет N12.

Отменены или приостановлены полеты в такие города, как Дубай, Эр-Рияд, Даммам и Тель-Авив. Решение было принято в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей, подчеркнули в KLM.

О том, что в январе авиакомпании по всей Европе начинают приостанавливать полеты в Израиль и некоторые районы Ближнего Востока, в том числе, British Airways, пишет Vinnews. С приостановкой рейсов в этом месяце столкнулись также пассажиры Wizz Air и Flydubai. В связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке, в Lufthansa Group также было принято решение скорректировать рейсы на Ближний Восток.

N12, однако, отмечает, что на данный момент большинство авиакомпаний, включая европейские, продолжают выполнять рейсы в Израиль.

В направлении Ирана «на всякий случай» движется «большая флотилия» США, заявил американский президент Дональд Трамп. Он призвал положить конец правлению аятоллы Али Хаменеи.

Материал дополняется

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Авиакомпании полеты Ближний Восток
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Умерла актриса из «Моей прекрасной няни» Елена Торшина Общество, 00:48
Две европейских авиакомпании приостановили рейсы на Ближний Восток Бизнес, 00:38
Зеленский заявил о договоренности с Трампом по поставкам ракет к Patriot Политика, 00:05
Трамп предупредил Канаду, что ее «съест Китай» Политика, 23 янв, 23:45
Песков рассказал о важности внедрения «формулы Анкориджа» Политика, 23 янв, 23:40
Трамп представил три варианта триумфальной арки в Вашингтоне Общество, 23 янв, 23:29
В РПЦ предложили сократить срок аборта до девятой недели беременности Общество, 23 янв, 23:22
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Эксперты назвали ключевые сигналы на новых переговорах о мире на Украине Политика, 23 янв, 23:11
Президент ОАЭ встретился с делегациями России, США и Украины Политика, 23 янв, 23:02
Как в последнее время шли переговоры. Разбор телеканала РБК Политика, 23 янв, 22:51
Президент ОАЭ пообщался с участниками мирных переговоров. Видео Политика, 23 янв, 22:40
Власти США задумались о морской нефтеблокаде Кубы Политика, 23 янв, 22:23
Стороны подвели итоги первого дня переговоров в Абу-Даби Политика, 23 янв, 22:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 23 янв, 22:07