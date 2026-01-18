 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Bild узнала о тайном выводе Германией своих военных из Гренландии

Bild: солдаты бундесвера тайно покидают Гренландию
16 января на остров прибыли 15 немецких военных в рамках разведывательной миссии НАТО по приглашению Дании. Через два дня поступил тайный приказ из Берлина об их выводе из Гренландии, пишет газета
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Разведывательная группа бундесвера тайно покидает Гренландию, пишет Bild.

Речь идет о 15 солдатах и офицерах во главе с контр-адмиралом Штефаном Паули, они прибыли в аэропорт Нуука — столицы острова.

В субботу, 17 января, было объявлено, что солдаты останутся дольше, чем планировалось, однако на следующий день немецкие военные покидают страну без каких-либо объявлений, уведомлений или других объяснений, пишет газета.

По данным издания, приказ об отъезде поступил из Берлина рано утром. Никаких объяснений находящимся на острове военнослужащим дано не было, отмечает Bild. Все запланированные встречи пришлось срочно отменить.

WP рассказала о росте интереса к Гренландии из-за таяния льдов в регионе
Политика
Фото:Mario Tama / Getty Images

Остается неясным, выводит ли Германия своих солдат из-за пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом накануне, или же существуют другие причины для отзыва военных, пишет газета. Накануне Трамп объявил о введении 10-процентной пошлины с 1 февраля 2026 года в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, и предупредил, что с 1 июня тариф возрастет до 25%. Они будут платить ее до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о приобретении Гренландии, пояснил американский лидер.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя командования сообщило, что разведывательная миссия не была прервана, она «выполнена в соответствии с приказом». «Результаты удовлетворили всех, и в настоящее время в Германии проводится их оценка», — сказал он (цитата по T-Online). Собеседник не уточнил, когда именно немецкие солдаты вернутся в Германию.

В пятницу, 16 января, в Гренландию прибыли 15 немецких военнослужащих сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота в рамках разведывательной миссии НАТО по приглашению Дании. Ее цель — проведение учений и изучение потенциальных возможностей для будущего развертывания войск. Военные были отправлены после того, как в среду в Вашингтоне провалилась встреча министров иностранных дел Дании, Гренландии и США, отмечает газета.

Военные учения европейских стран НАТО в Гренландии, как ожидается, продлятся еще несколько месяцев, заявил глава Командования объединенных арктических сил Дании в Гренландии Сёрен Андерсен DPA. «В настоящее время мы планируем более длительные учения, которые будут продолжаться непрерывно в течение 2026 года и, возможно, до 2027 года», — сказал он накануне.

По его словам, США, как и все страны НАТО, были приглашены на учения. «Один из офицеров моего штаба входит в состав штаба, дислоцированного на космической базе Питуффик, американской базе на севере Гренландии», — рассказал Андерсен. «Мы работаем с США каждый день; в этом отношении ничего не изменилось», — заверил он.

На данный момент на месте учений находятся только французские солдаты. «Представители других стран приехали, чтобы оценить возможности. Думаю, в течение следующего месяца мы примем решение о том, будут ли США также рассматривать возможности проведения учений с другими странами НАТО», — пояснил генерал.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Гренландия Бундесвер Германия
