 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Рютте раскрыл шаги НАТО после договоренности с Трампом по Гренландии

Reuters: НАТО определило следующие шаги после слов Дональда Трампа по Гренландии
Сюжет
Претензии США на Гренландию
Генсек НАТО раскрыл, какие дальнейшие шаги сделает североатлантический альянс после переговоров с президентом Трампом. Рютте пообещал, что в Арктике в этом году пройдут военные учения. Темы ископаемых Гренландии в беседе не было
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в интервью Reuters, что Североатлантический альянс в течение года активизирует усилия по обеспечению безопасности в Арктике. Генсек пообещал, что первые результаты подписанного с президентом США Дональдом Трампом рамочного соглашения будут видны уже в 2026 году.

«Мы соберемся в НАТО с нашими старшими командующими, чтобы определить, что необходимо. Не сомневаюсь, что мы сможем сделать это довольно быстро. Конечно, я надеюсь на 2026 год, надеюсь даже на начало 2026 года», — объяснил Марк Рютте будущие шаги альянса для проработки деталей дополнительных требований безопасности в Арктике.

Рютте заверил, что и союзники по НАТО, не имеющие отношения к Арктике, захотят внести свой вклад в укрепление безопасности.

Отдельно генсек НАТО заметил, что в ходе обсуждения с Трампом вопрос добычи полезных ископаемых Гренландии никак не поднимался. По его словам, переговоры по острову будут продолжены между Соединенными Штатами, Данией и самой Гренландией.

WP рассказала о росте интереса к Гренландии из-за таяния льдов в регионе
Политика
Фото:Mario Tama / Getty Images

На вопрос журналиста Reuters о том, могут ли союзники по НАТО верить Трампу на слово, Рютте ответил: «Дональду Трампу всегда можно верить на слово».

Накануне Трамп сообщил, что после разговора с Рютте решил отменить ввод десятипроцентных пошлин в отношении восьми европейских государств, запланированный на 1 февраля, — они были анонсированы из-за их сопротивления планам Вашингтона присоединить Гренландию. Республиканец рассказал, что после «продуктивной» встречи с генсеком НАТО «мы сформировали основу для будущего соглашения в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона».

О наличии концепции соглашения по Гренландии заявлял сам американский лидер в интервью NBC. Он утверждал, что это соглашение будет действовать «вечно».

Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании
Политика
Фото:Francis Crisostomo / Shutterstock

Трамп обещал не использовать военную силу для взятия под контроль арктического острова. Тем не менее в самом Копенгагене соглашение по Гренландии восприняли негативно. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен отверг возможность переговоров о продаже острова США.

Трамп заявлял, что контроль над Гренландией необходим США для защиты и противодействия растущим угрозам со стороны Китая и России. Кроме того, по его словам, Гренландия нужна для развития программы «Золотой купол», проекта США по созданию многоуровневой системы противоракетной обороны (ПРО). Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что у Москвы нет никаких притязаний на остров. Россия, по словам дипломата, не вынашивает «агрессивных планов» в отношении соседних стран по Арктике.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
Гренландия НАТО Дональд Трамп Марк Рютте Европа США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Материалы по теме
Гренландия: кому принадлежит самый большой остров мира, его роль для США
База знаний
Daily Mail узнал об идее Трампа выплатить по $1 млн жителям Гренландии
Политика
Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 17:42
Экс-глава СПБ Биржи оценил сроки запуска торгов 24/7 в России
РАДИО
 Инвестиции, 19:36
FT узнала, что Трамп и Рютте пересмотрели статус армии США в Гренландии Политика, 19:34
Сырский рассказал представителям НАТО, в чем «критично» нуждается Украина Политика, 19:31
Хинштейн рассказал о своем состоянии после операции и ДТП Общество, 19:27
Тренер Гуменника исключила проблемы с визой для Олимпиады-2026 Спорт, 19:23
Рютте раскрыл шаги НАТО после договоренности с Трампом по Гренландии Политика, 19:18
Модель Томаса–Килманна: стратегии поведения в конфликтной ситуации Образование, 19:13
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В Приднестровье начали подачи электричества после аварии на ГРЭС Общество, 19:03
Столтенберг назвал способ, как Западу начать переговоры с Путиным Политика, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Трамп заявил, что США не нуждаются в НАТО Политика, 18:57
Отчет Glassnode: недавние покупатели биткоина сдерживают его рост Крипто, 18:51
Лыжники Коростелев и Непряева приняли приглашение МОК на Олимпиаду Спорт, 18:50
«Маер» поддержал хоккейный проект «Красная машина Двор» Пресс-релиз, 18:49