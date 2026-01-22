Рютте раскрыл шаги НАТО после договоренности с Трампом по Гренландии

Генсек НАТО раскрыл, какие дальнейшие шаги сделает североатлантический альянс после переговоров с президентом Трампом. Рютте пообещал, что в Арктике в этом году пройдут военные учения. Темы ископаемых Гренландии в беседе не было

Марк Рютте (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в интервью Reuters, что Североатлантический альянс в течение года активизирует усилия по обеспечению безопасности в Арктике. Генсек пообещал, что первые результаты подписанного с президентом США Дональдом Трампом рамочного соглашения будут видны уже в 2026 году.

«Мы соберемся в НАТО с нашими старшими командующими, чтобы определить, что необходимо. Не сомневаюсь, что мы сможем сделать это довольно быстро. Конечно, я надеюсь на 2026 год, надеюсь даже на начало 2026 года», — объяснил Марк Рютте будущие шаги альянса для проработки деталей дополнительных требований безопасности в Арктике.

Рютте заверил, что и союзники по НАТО, не имеющие отношения к Арктике, захотят внести свой вклад в укрепление безопасности.

Отдельно генсек НАТО заметил, что в ходе обсуждения с Трампом вопрос добычи полезных ископаемых Гренландии никак не поднимался. По его словам, переговоры по острову будут продолжены между Соединенными Штатами, Данией и самой Гренландией.

На вопрос журналиста Reuters о том, могут ли союзники по НАТО верить Трампу на слово, Рютте ответил: «Дональду Трампу всегда можно верить на слово».

Накануне Трамп сообщил, что после разговора с Рютте решил отменить ввод десятипроцентных пошлин в отношении восьми европейских государств, запланированный на 1 февраля, — они были анонсированы из-за их сопротивления планам Вашингтона присоединить Гренландию. Республиканец рассказал, что после «продуктивной» встречи с генсеком НАТО «мы сформировали основу для будущего соглашения в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона».

О наличии концепции соглашения по Гренландии заявлял сам американский лидер в интервью NBC. Он утверждал, что это соглашение будет действовать «вечно».

Трамп обещал не использовать военную силу для взятия под контроль арктического острова. Тем не менее в самом Копенгагене соглашение по Гренландии восприняли негативно. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен отверг возможность переговоров о продаже острова США.

Трамп заявлял, что контроль над Гренландией необходим США для защиты и противодействия растущим угрозам со стороны Китая и России. Кроме того, по его словам, Гренландия нужна для развития программы «Золотой купол», проекта США по созданию многоуровневой системы противоракетной обороны (ПРО). Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что у Москвы нет никаких притязаний на остров. Россия, по словам дипломата, не вынашивает «агрессивных планов» в отношении соседних стран по Арктике.