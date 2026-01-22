Зеленский прибыл в Швейцарию
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». В 13:00 по местному времени (15:00 мск) у Зеленского запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом, добавляет новостная служба.
Трамп ранее действительно анонсировал встречу с Зеленским, однако он упоминал, что встретится с ним 21 января, тогда как сам президент Украины еще не вылетел из страны. Вероятной темой переговоров между лидерами стран станет мирный договор, работа над которым ведется с октября прошлого года. О том, что и Россия, и Украина хотят заключить сделку, Трамп заявлял в ходе своего выступления в Давосе на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ).
Ранее Трамп назвал Зеленского препятствием на пути к миру. Президент Украины, напротив, заявил, что страна не может быть причиной торможения мирного процесса. Он также отмечал, что Киев и Вашингтон не всегда придерживаются одной позиции, но мирные переговоры еще не зашли в тупик.
20 января Зеленский говорил, что должен был встретиться с Трампом и подписать «план процветания Украины» в ходе ВЭФ. Однако 21 января он не прибыл в Давос из-за необходимости координировать восстановление энергетики после взрывов в Киеве.
Тем временем спецпосланник Трампа Стив Уиткофф сообщил, что он вместе с зятем президента США Джаредом Кушнером направится в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным 22 января вечером. В Кремле подтвердили, что переговоры запланированы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине