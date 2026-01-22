 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Зеленский прибыл в Швейцарию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». В 13:00 по местному времени (15:00 мск) у Зеленского запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом, добавляет новостная служба.

Трамп ранее действительно анонсировал встречу с Зеленским, однако он упоминал, что встретится с ним 21 января, тогда как сам президент Украины еще не вылетел из страны. Вероятной темой переговоров между лидерами стран станет мирный договор, работа над которым ведется с октября прошлого года. О том, что и Россия, и Украина хотят заключить сделку, Трамп заявлял в ходе своего выступления в Давосе на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ).

Зеленский оценил, зашли ли мирные переговоры с США в тупик
Политика
Фото:Eva Marie Uzcategui / Reuters

Ранее Трамп назвал Зеленского препятствием на пути к миру. Президент Украины, напротив, заявил, что страна не может быть причиной торможения мирного процесса. Он также отмечал, что Киев и Вашингтон не всегда придерживаются одной позиции, но мирные переговоры еще не зашли в тупик.

20 января Зеленский говорил, что должен был встретиться с Трампом и подписать «план процветания Украины» в ходе ВЭФ. Однако 21 января он не прибыл в Давос из-за необходимости координировать восстановление энергетики после взрывов в Киеве.

Тем временем спецпосланник Трампа Стив Уиткофф сообщил, что он вместе с зятем президента США Джаредом Кушнером направится в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным 22 января вечером. В Кремле подтвердили, что переговоры запланированы.

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
