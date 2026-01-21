 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Дмитриев назвал тяжелым выбором слова премьера Бельгии о вассале и рабе

Сюжет
Претензии США на Гренландию
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление бельгийского премьера Барта де Вевера о вассале и рабе словами о тяжелом выборе. Такую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

Накануне на Всемирном экономического форума в Давосе премьер-министр Бельгии заявил, что США пересекли много красных линий и Европе необходимо сделать выбор, чтобы не потерять достоинство.

«Быть счастливым вассалом — это одно дело, быть несчастным рабом — совершенно другое», — сказал де Вевер.

«Тяжелый выбор вассалов», — написал Дмитриев в ответ на видео с речью де Вевера.

Как Трамп может присоединить к США Гренландию и что ему может помешать
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Отношения США и Евросоюза ухудшились на фоне притязаний Соединенных Штатов на Гренландию. С начала января американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о возможности покупки острова и не исключал применения силы. По его словам, Гренландия «окружена» российским и китайским флотами и «абсолютно необходима» Америке для обороны. Наличие кораблей России и Китая у берегов острова опровергли дипломаты, которые присутствовали на совещаниях НАТО.

В середине января на острове прошли учения под названием «Арктическая стойкость», организованные Данией. В них приняли участие ряд европейских стран. В ответ Трамп объявил о введении десятипроцентных пошлин против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов с 1 февраля. Пентагон также решил вывести 200 военных из структур НАТО на фоне роста напряженности из-за спора по Гренландии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригрозил в случае реализации торговых пошлин добиваться активации инструмента ЕС по борьбе с принуждением (ACI), который также называют «торговой базукой».

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Анастасия Луценко
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
