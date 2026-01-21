Дмитриев назвал тяжелым выбором слова премьера Бельгии о вассале и рабе

Кирилл Дмитриев (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление бельгийского премьера Барта де Вевера о вассале и рабе словами о тяжелом выборе. Такую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

Накануне на Всемирном экономического форума в Давосе премьер-министр Бельгии заявил, что США пересекли много красных линий и Европе необходимо сделать выбор, чтобы не потерять достоинство.

«Быть счастливым вассалом — это одно дело, быть несчастным рабом — совершенно другое», — сказал де Вевер.

«Тяжелый выбор вассалов», — написал Дмитриев в ответ на видео с речью де Вевера.

Отношения США и Евросоюза ухудшились на фоне притязаний Соединенных Штатов на Гренландию. С начала января американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о возможности покупки острова и не исключал применения силы. По его словам, Гренландия «окружена» российским и китайским флотами и «абсолютно необходима» Америке для обороны. Наличие кораблей России и Китая у берегов острова опровергли дипломаты, которые присутствовали на совещаниях НАТО.

В середине января на острове прошли учения под названием «Арктическая стойкость», организованные Данией. В них приняли участие ряд европейских стран. В ответ Трамп объявил о введении десятипроцентных пошлин против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов с 1 февраля. Пентагон также решил вывести 200 военных из структур НАТО на фоне роста напряженности из-за спора по Гренландии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригрозил в случае реализации торговых пошлин добиваться активации инструмента ЕС по борьбе с принуждением (ACI), который также называют «торговой базукой».