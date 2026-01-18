План «Ковер» ввели в Пензенской области
В Пензенской области ввели план «Ковер», в регионе органичили полеты. Об этом сообщил губернатор области Олег Мельниченко.
«В Пензенской области введен план «Ковер». Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Мельниченко.
План «Ковер» — специальный авиационный режим, который вводится при незаконном пересечении границы, появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов (например, дронов), а также в экстренных ситуациях по решению органов ПВО. После его объявления все воздушные суда должны немедленно покинуть зону или совершить посадку, за исключением военных и спасательных рейсов.
Ранее глава региона сообщил, что в области ввели режим беспилотной опасности. Он подчеркнул, что ради безопасности жителей в области временно ограничили работу мобильного интернета.
До этого план «Ковер» в Пензенской области ввели вечером 5 января. Тогда в области также действовал режим беспилотной опасности и приостановили полеты в аэропорту Пензы. Введенные меры отменили утром 6 января.
За это время над территорией региона сбили восемь беспилотников, никто не пострадал.
