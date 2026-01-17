Прибытие немецких военных в Гренландию. Видео

Video

Агентство Reuters опубликовало видео прибытия солдат немецкой армии в Гренландию.

Бойцы подразделений бундесвера прибыли в международный аэропорт Нуук, столицы Гренландии 16 января, сообщила радиостанция KNR. Минобороны Германии 15 января заявило, что прибывшие на остров солдаты бундсвера должны «изучить возможности военного участия для поддержки Дании в обеспечении безопасности в регионе, например в сфере морского наблюдения».

Ранее, 15 января, на остров прибыли два самолета с военнослужащими из Дании и Франции. Кроме них, в Гренландию своих солдат направили Норвегия и Швеция.

На острове расположена американская военная база Питуффик, на которой дислоцируются около 150 человек.

Ситуация вокруг Гренландии обостряется из-за заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости американского контроля над арктическим островом. Трамп считает, что Соединенным Штатам нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности и воплощения в жизнь проекта «Золотой купол».

Руководитель Командования объединенных арктических сил Дании в Гренландии, генерал-майор Сёрен Андерсен при этом ранее заявил, что датская армия сосредоточена на противодействии возможной активности России в регионе, а не на защите от военных угроз со стороны США.

Посол России в Дании Владимир Барбин отмечал, что у России нет никаких притязаний на Гренландию. При этом в Кремле следят за ситуацией в Гренландии. «Ситуация вокруг Гренландии необычная и экстраординарная с точки зрения международного права», — указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.