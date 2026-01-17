Во Франции заявили, что не исключают контактов с Россией

Посольство Франции в России, Москва (Фото: Артём Соболев / NEWS.ru / Global Look Press)

Франция и Россия никогда не прерывали диалог, государства продолжают поддерживать контакт на многих уровнях, сообщили РБК два дипломатических источника.

«Франция и Россия никогда не прерывали контактов, в частности через свои посольства и в рамках многосторонних организаций, включая Совет Безопасности ООН», — сказал собеседник РБК.

Дипломаты отметили, что стороны не разорвали контакты на президентском уровне и напомнили о телефонном разговоре, состоявшемся в июле прошлого года между французским лидером Эмманюэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным. Тогда главы государств обсудили международные и региональные вопросы, в частности военные действия на Украине и иранскую ядерную программу.

Пока Москва и Париж не обсуждали повторение телефонного звонка, однако и не исключают такую возможность, отметили дипломаты.

«На данный момент никаких конкретных обсуждений на этом уровне не запланировано, но в принципе они не исключаются», — сказал собеседник РБК.

В середине декабря французский президент призвал ЕС готовиться к переговорам с Россией, если в ходе текущих переговоров не будет достигнут «прочный мир» на Украине. В Кремле тогда ответили, что Путин готов к диалогу с французским президентом, если «есть обоюдная политическая воля».

7 января Макрон заявил о намерении в ближайшие недели провести разговор с Путиным. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это «мегафонной дипломатией, которая никогда ни к чему хорошему не приводила».

Как писало Politico, представители руководств Евросоюза и национальных государств поддержали призывы президента Франции начать переговоры с Россией.