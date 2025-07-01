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Военная операция на Украине ,  
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Путин впервые с 2022 года поговорил по телефону с Макроном

Сюжет
Военная операция на Украине
Путин заявил Макрону, что договоренности об урегулировании с Украиной должны носить комплексный характер, включать устранение первопричин кризиса. Елисейский дворец рассказал, что Макрон призвал к перемирию и переговорам
Эмманюэль&nbsp;Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: /Jonas Been Henriksen / NTB / Reuters)

Российский президент Владимир Путин поговорил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщил Кремль.

Затрагивалась в том числе ситуация на Украине. «При рассмотрении ситуации вокруг Украины Владимир Путин напомнил, что украинский конфликт — это прямое следствие политики западных государств», — отметили в Кремле.

Также обсуждались перспективы мирного урегулирования: Путин «подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии».

Кроме того, во время разговоров обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, в том числе конфронтация Ирана и Израиля, иранская ядерная программа.

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Политика
Эмманюэль Макрон

По данным Елисейского дворца, лидеры разговаривали более двух часов и обсудили конфликт на Украине и иранскую ядерную проблему. Макрон «подчеркнул непоколебимую поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины», а также призвал к прекращению огня и началу переговоров, приводит сообщение BFMTV.

Последний телефонный разговор президентов Франции и России состоялся в сентябре 2022 года. В марте французский лидер отмечал, что может позвонить российскому коллеге, если Париж, Киев и союзники в ЕС сочтут, что для этого настал подходящий момент.

Последняя личная встреча Путина и Макрона состоялась 7 февраля 2022 года в Москве, когда переговоры продолжались почти шесть часов. Тогда обсуждались вопросы безопасности в Европе на фоне нарастающего кризиса вокруг Украины.

Французский президент неоднократно говорил о готовности возобновить контакты с Путиным. При этом в Кремле отмечали, что реальных шагов для общения Макрон до сих пор не делал. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что «никто не запрещает» французскому президенту позвонить Владимиру Путину и Москва открыта к контактам.

В начале 2024 года Макрон сделал ряд заявлений о конфликте на Украине. В частности, он допустил отправку западных войск для участия в боевых действиях и проведение наземной операции против России. В Кремле тогда заявили, что следят за высказываниями президента Франции, и назвали Париж косвенным участником конфликта.

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