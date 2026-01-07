Макрон заявил о намерении поговорить с Путиным как можно скорее

Макрон заявил, что контакты с Владимиром Путиным будут выстроены в ближайшие недели, при этом Франция продолжит поддержку Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что намерен провести разговор с лидером России Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 2.

«Необходимо выстраивать процесс [общения с Владимиром Путиным]. В краткосрочной перспективе следует продолжать поддержку Украины. В настоящее время идет реорганизация контакта, который должен состояться в ближайшие недели», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В конце декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к диалогу с Макроном. Комментарий прозвучал после призыва Макрона к Евросоюзу готовиться к возобновлению контактов с Россией в рамках усилий по достижению мирного соглашения по Украине.

Песков отметил, что при наличии «обоюдной политической воли» это заявление можно оценить «только положительно». В администрации президента Франции поприветствовали ответ Кремля, но подчеркнули, что любые переговоры с Россией будут вестись в условиях «полной прозрачности» как для президента Украины Владимира Зеленского, так и для европейских союзников.

Газета Suddeutsche Zeitung вскоре узнала, что канцлер Германии Фридрих Мерц не счел предложение Макрона «значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства». Несмотря на это, Берлин отреагировал на планы французского лидера сдержанно.

Макрон остается одним из немногих европейских лидеров, поддерживавших прямые контакты с Путиным после начала конфликта на Украине. За это он подвергался критике. Последний телефонный разговор президентов состоялся 1 июля 2025 года впервые с сентября 2022 года и длился более двух часов.