0

Макрон заявил о намерении поговорить с Путиным как можно скорее

Сюжет
Военная операция на Украине
Макрон заявил, что контакты с Владимиром Путиным будут выстроены в ближайшие недели, при этом Франция продолжит поддержку Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что намерен провести разговор с лидером России Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 2.

«Необходимо выстраивать процесс [общения с Владимиром Путиным]. В краткосрочной перспективе следует продолжать поддержку Украины. В настоящее время идет реорганизация контакта, который должен состояться в ближайшие недели», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Макрон признал, что ЕС не принудит Россию к переговорам с ним по Украине
Политика
Эмманюэль Макрон

В конце декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к диалогу с Макроном. Комментарий прозвучал после призыва Макрона к Евросоюзу готовиться к возобновлению контактов с Россией в рамках усилий по достижению мирного соглашения по Украине.

Песков отметил, что при наличии «обоюдной политической воли» это заявление можно оценить «только положительно». В администрации президента Франции поприветствовали ответ Кремля, но подчеркнули, что любые переговоры с Россией будут вестись в условиях «полной прозрачности» как для президента Украины Владимира Зеленского, так и для европейских союзников.

Газета Suddeutsche Zeitung вскоре узнала, что канцлер Германии Фридрих Мерц не счел предложение Макрона «значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства». Несмотря на это, Берлин отреагировал на планы французского лидера сдержанно.

Макрон остается одним из немногих европейских лидеров, поддерживавших прямые контакты с Путиным после начала конфликта на Украине. За это он подвергался критике. Последний телефонный разговор президентов состоялся 1 июля 2025 года впервые с сентября 2022 года и длился более двух часов.

Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Полина Дуганова
Эмманюэль Макрон Владимир Путин Франция Россия телефонный разговор
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
