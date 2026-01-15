 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Протесты в Иране⁠,
0

Минэкономики напомнило россиянам о мерах предосторожности в Иране

Сюжет
Протесты в Иране
Тегеран, Иран
Тегеран, Иран (Фото: Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters)

На фоне обостренной ситуации в Иране россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Исламскую Республику, напомнило Министерство экономического развития России.

Россиянам, которые уже находятся на территории Ирана, стоит проявлять повышенную бдительность, избегать скоплений людей и нахождения вблизи военных и правительственных объектов, а также воздержаться от съемки в общественных местах.

«Необходимо внимательно следить за местными новостными каналами и строго соблюдать все инструкции и распоряжения местных властей», — говорится в сообщении.

МИД рекомендовал россиянам в Иране соблюдать меры предосторожности
Политика
Тегеран, Иран

США и Канада призвали своих граждан покинуть Иран.

Протесты в Иране вспыхнули 28 декабря из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника сообщает, что в ходе протестов были убиты около 2 тыс. человек.

Американский президент Дональд Трамп пригрозил нанести по стране удар в случае продолжения убийств протестующих. Однако позже он заявил, что расправы над демонстрантами прекратились, а посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам заверил, что Трамп пообещал не атаковать Иран.

Установить точное количество жертв затруднительно, поскольку иранские власти ограничили доступ к интернету и мобильной связи на всей территории страны.

В организации протестов Тегеран обвиняет США и Израиль.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Александра Озерова
Иран россияне Минэкономразвития Россия протесты
Материалы по теме
Посланник Тегерана заявил, что Трамп пообещал не атаковать Иран
Политика
Трамп усомнился в широкой поддержке в Иране сына бывшего шаха Пехлеви
Политика
WSJ описала, как США могут нанести удар по Ирану
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 17:42
Два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 18:33
Мэр Харькова сообщил о разрушении крупного энергообъекта Политика, 18:31
В ДНР рассказали о последствиях ударов ВСУ по энергетике Политика, 18:30
Главврача роддома, где погибли младенцы, отправили под домашний арест Общество, 18:23
Почему вырос биткоин. Главное из отчета Glassnode Крипто, 18:23
Появились кадры захвата США шестого нефтяного танкера Политика, 18:21
Сальдо заявил о приглашении иностранной прессы на место удара по кафе Политика, 18:14
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Макрон потребовал создать аналог «Орешника» для Европы Политика, 18:12
Захарова заявила об ответе Финляндии на выход из конвенции по минам Политика, 18:06
Самюэля Это’о дисквалифицировали на 4 матча за неспортивное поведение Спорт, 18:03
Один день в премиальном поселке «Папушево Парке» РБК и Папушево Парк, 18:02
Путин выразил надежду на возвращение к конструктивному общению с Европой Политика, 17:59
ЦБ опустил курс евро ниже ₽92, но сохранил курс доллара выше ₽78 Инвестиции, 17:53
Захарова заявила, что Европа не заинтересована в мире на Украине Политика, 17:51