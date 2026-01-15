Минэкономики напомнило россиянам о мерах предосторожности в Иране
На фоне обостренной ситуации в Иране россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Исламскую Республику, напомнило Министерство экономического развития России.
Россиянам, которые уже находятся на территории Ирана, стоит проявлять повышенную бдительность, избегать скоплений людей и нахождения вблизи военных и правительственных объектов, а также воздержаться от съемки в общественных местах.
«Необходимо внимательно следить за местными новостными каналами и строго соблюдать все инструкции и распоряжения местных властей», — говорится в сообщении.
США и Канада призвали своих граждан покинуть Иран.
Протесты в Иране вспыхнули 28 декабря из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника сообщает, что в ходе протестов были убиты около 2 тыс. человек.
Американский президент Дональд Трамп пригрозил нанести по стране удар в случае продолжения убийств протестующих. Однако позже он заявил, что расправы над демонстрантами прекратились, а посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам заверил, что Трамп пообещал не атаковать Иран.
Установить точное количество жертв затруднительно, поскольку иранские власти ограничили доступ к интернету и мобильной связи на всей территории страны.
В организации протестов Тегеран обвиняет США и Израиль.
