Протесты в Иране⁠,
0

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

США будут наблюдать за Ираном прежде, чем принимать дальнейшие решения о военных действиях, заявил Трамп. Американский президент заверил, что по его данным, убийства в Иране прекратились, а казни не планируются

В Иране перестали гибнуть демонстранты, выходящие на улицы против властей, заявил журналистам президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете.

«Нам сказали, что убийства в Иране прекращаются. Они прекратились. Они прекращаются. И нет плана казней, или... казни, или казней. Так меня уведомили из надежных источников», — сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста, откуда все-таки была получена информация о ситуации в Иран, Трамп ответил: «Очень важные источники по другую сторону заявили, что убийства прекратились и казней не будет. Сегодня должно было быть много казней, но их не будет. Мы это узнаем. То есть, я узнаю. После этого узнаете и вы».

Другой корреспондент спросил американского президента, значит ли это, что военные действия против Ирана теперь исключены. «Мы будем наблюдать за развитием событий. Но нам поступило очень хорошее — очень хорошее — сообщение от людей, которые осведомлены о происходящем», — ответил он.

Прежде Трамп неоднократно предупреждал, что окажет помощь иранским протестующим, если правительство будет жестко подавлять демонстрации и допускать гибель людей. Два дня назад президент США обратил внимание, что Иран начал переступать очерченную им красную линию.

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Политика
Тегеран, Иран

Власти Ирана отвергали претензии Трампа и предупреждали, что нанесут ответный удар в случае атаки. По словам спикера иранского парламента Мохаммада Багер Галибафа, в случае военных действий «законными целями» станут израильская территория, а также расположенные в регионе американские базы.

Протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года. На улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства в связи с резким ростом цен и обвальным падением курса иранского риала по отношению к доллару США. По данным Reuters, в ходе подавления протестов погибли почти 2,6 тыс. человек, включая силовиков.

После предупреждений Трампа часть стран рекомендовали своим гражданам покинуть Иран, включая Канаду, Италию и Польшу. Сам Трамп накануне заявил, что американцам следует рассмотреть возможность эвакуации. Американским и британским военным также было предписано покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре. По версии Reuters, США могли нанести удар по Ирану в течение следующих 24 часов.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Милена Костерева Милена Костерева
Иран Дональд Трамп США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
