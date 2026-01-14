Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

США будут наблюдать за Ираном прежде, чем принимать дальнейшие решения о военных действиях, заявил Трамп. Американский президент заверил, что по его данным, убийства в Иране прекратились, а казни не планируются

В Иране перестали гибнуть демонстранты, выходящие на улицы против властей, заявил журналистам президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете.

«Нам сказали, что убийства в Иране прекращаются. Они прекратились. Они прекращаются. И нет плана казней, или... казни, или казней. Так меня уведомили из надежных источников», — сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста, откуда все-таки была получена информация о ситуации в Иран, Трамп ответил: «Очень важные источники по другую сторону заявили, что убийства прекратились и казней не будет. Сегодня должно было быть много казней, но их не будет. Мы это узнаем. То есть, я узнаю. После этого узнаете и вы».

Другой корреспондент спросил американского президента, значит ли это, что военные действия против Ирана теперь исключены. «Мы будем наблюдать за развитием событий. Но нам поступило очень хорошее — очень хорошее — сообщение от людей, которые осведомлены о происходящем», — ответил он.

Прежде Трамп неоднократно предупреждал, что окажет помощь иранским протестующим, если правительство будет жестко подавлять демонстрации и допускать гибель людей. Два дня назад президент США обратил внимание, что Иран начал переступать очерченную им красную линию.

Власти Ирана отвергали претензии Трампа и предупреждали, что нанесут ответный удар в случае атаки. По словам спикера иранского парламента Мохаммада Багер Галибафа, в случае военных действий «законными целями» станут израильская территория, а также расположенные в регионе американские базы.

Протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года. На улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства в связи с резким ростом цен и обвальным падением курса иранского риала по отношению к доллару США. По данным Reuters, в ходе подавления протестов погибли почти 2,6 тыс. человек, включая силовиков.

После предупреждений Трампа часть стран рекомендовали своим гражданам покинуть Иран, включая Канаду, Италию и Польшу. Сам Трамп накануне заявил, что американцам следует рассмотреть возможность эвакуации. Американским и британским военным также было предписано покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре. По версии Reuters, США могли нанести удар по Ирану в течение следующих 24 часов.