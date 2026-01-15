 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Посланник Тегерана заявил, что Трамп пообещал не атаковать Иран

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам заявил, что президент Дональд Трамп информировал Тегеран, что США не будут атаковать Исламскую республику, передало местное издание Dawn.

Дипломат утверждает, что получил информацию о том, что Трамп «не хочет войны», накануне ночью.

14 января Трамп смягчил риторику в отношении Ирана и заявил, что в стране перестали гибнуть протестующие. Он сказал журналистам, что «очень важные источники по другую сторону» заверили его, что «убийства прекратились и казней не будет».

До этого американский лидер неоднократно утверждал, что Штаты окажут помощь иранским протестующим, если Тегеран будет жестко подавлять демонстрации и допустит гибель людей. 12 января Трамп объявил о пересечении Исламской республикой очерченной им красной линии. На следующий день президент США обратился к протестующим с призывом захватывать госучреждения и сказал, что «помощь уже в пути». Трамп не уточнил, что он именно имел в виду.

Материал дополняется.

