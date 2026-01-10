Во Владивостоке за сутки выпало свыше месячной нормы осадков
Во Владивостоке за сутки выпало свыше месячной нормы снега — 12,2 мм при среднем значении 12 мм. Снегопад сопровождается сильным северным ветром, скорость которого достигает 26,5 м/с. Об этом сообщает Примгидромет.
В ряде других населенных пунктов Приморского края осадки также близки к месячной норме или превышают ее: в Каменушке — 13 мм при норме 14 мм, в Тимирязевском — 13 мм при норме 9 мм, в Анучино — 10,7 мм при норме 12 мм.
В связи с этим в крае продолжает действовать штормовое предупреждение, сохраняются снег, метель, гололед и порывистый ветер.
