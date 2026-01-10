Аэропорт Шереметьево приостановил прием рейсов из-за непогоды

Аэропорт Шереметьево не будет принимать рейсы до 08:00 мск из-за непогоды

Аэропорт Шереметьево временно прекратил принимать рейсы из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила в телеграм-канале пресс-служба воздушной гавани.

Ограничения продлятся до 8:00 мск, добавили представители аэропорта.

Как передает корреспондент РБК, пассажирам не выдавали багаж последние четыре часа. Некоторые ленты доставки багажа оказались выключены, на них спят люди. При этом число пассажиров в залах ожидания только росло из-за прибывающих рейсов.

Ранее пассажирам, чей багаж задерживается в аэропорту Шереметьево из-за сбоя на фоне аномальных снегопадов, предложили доставить чемоданы прямо домой. По данным РБК, доставка будет осуществляться в течение 48 часов.

В авиакомпании отмечали, что повышенная нагрузка на наземные службы увеличила время подготовки самолетов и обслуживания прилетов, включая выдачу багажа. Для стабилизации работы привлечен дополнительный персонал, а в зонах выдачи организованы пункты выдачи бутылок с водой. Завершение обильного снегопада в Москве, принесенного циклоном с Балкан, синоптики ожидают 10 января.