 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Аэропорт Шереметьево приостановил прием рейсов из-за непогоды

Аэропорт Шереметьево не будет принимать рейсы до 08:00 мск из-за непогоды

Аэропорт Шереметьево временно прекратил принимать рейсы из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила в телеграм-канале пресс-служба воздушной гавани.

Ограничения продлятся до 8:00 мск, добавили представители аэропорта.

Как передает корреспондент РБК, пассажирам не выдавали багаж последние четыре часа. Некоторые ленты доставки багажа оказались выключены, на них спят люди. При этом число пассажиров в залах ожидания только росло из-за прибывающих рейсов.

На фоне снегопада в Шереметьево возникли проблемы с выдачей багажа
Общество

Ранее пассажирам, чей багаж задерживается в аэропорту Шереметьево из-за сбоя на фоне аномальных снегопадов, предложили доставить чемоданы прямо домой. По данным РБК, доставка будет осуществляться в течение 48 часов.

В авиакомпании отмечали, что повышенная нагрузка на наземные службы увеличила время подготовки самолетов и обслуживания прилетов, включая выдачу багажа. Для стабилизации работы привлечен дополнительный персонал, а в зонах выдачи организованы пункты выдачи бутылок с водой. Завершение обильного снегопада в Москве, принесенного циклоном с Балкан, синоптики ожидают 10 января.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Плугина Ирина, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Шереметьево аэропорты Москва непогода снегопад
Материалы по теме
Власти Москвы бросили 130 тысяч человек на уборку улиц от снега
Общество
«Яндекс Карты» из-за снегопада окрасили участок МКАДа в черный цвет
Общество
Водителей из Центральной России попросили не садиться за руль из-за снега
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Обломки дрона привели к пожару на нефтебазе в Волгоградской области Политика, 06:19
Мощный снегопад в Москве побил 50-летний рекорд осадков Общество, 06:06
Le Monde узнала о закрытой встрече Макрона по отправке войск на Украину Политика, 05:20
Аэропорт Шереметьево приостановил прием рейсов из-за непогоды Общество, 05:16
МИД России назвало виновника повреждения здания посольства Катара в Киеве Политика, 05:02
Bloomberg призвал США согласиться на предложение Путина о продлении ДСНВ Политика, 04:32
В двух аэропортах Кубани ввели дополнительные ограничения на полеты Политика, 04:25
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
На администрацию Трампа подали в суд пять американских штатов Политика, 04:14
Два московских аэропорта ограничивали полеты из-за дрона в небе Политика, 03:55
Частный дом загорелся в Курской области после атаки дрона Политика, 03:50
Собянин сообщил о сбитом около Москвы беспилотнике Политика, 03:35
ЕС утвердил вызвавшую протесты фермеров торговую сделку с МЕРКОСУР Политика, 03:17
Telegraph узнал о плане США привлечь $800 млрд на восстановление Украины Политика, 03:10
Трамп заявил о готовности продавать венесуэльскую нефть России и Китаю Политика, 02:32