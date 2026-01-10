В Пулково предупредили о корректировке расписания около 30 авиарейсов

Фото: Аэропорт Пулково

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге рассчитывает обслужить с корректировкой расписания менее 30 рейсов из более чем 550 запланированных в эти сутки. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Там отметили, что авиакомпании и представители Пулково своевременно информируют путешественников о возможных изменениях в расписании.

«Основная причина задержек — позднее прибытие воздушных судов в аэропорт Пулково», — говорится в сообщении, опубликованном в 16:49 мск в официальном телеграм-канале Пулково. Внутри терминала «обстановка спокойная», «очередей и скоплений пассажиров нет».

Утром в субботу, 10 января, в Пулково, согласно онлайн-табло, задерживались 28 рейсов, в том числе вылеты в Москву, Калининград, Мурманск, Казань, Ургенч, Нижнекамск, Хабаровск, Карши, Самару и Волгоград. Причиной администрация аэропорта назвала сложные погодные условия: сильный ливневый снег с порывистым ветром.

Операционные службы продолжают очистку аэродрома от снега и наледи, чтобы в том числе «поддержать необходимый коэффициент сцепления на взлетно-посадочных полосах».

«Все самые мощные машины сейчас в Пулково — у каждой под капотом около тысячи лошадиных сил», — добавили в пресс-службе. По ее данным, в аэропорту сейчас трудится около 900 сотрудников.

В усиленном режиме из-за сложных погодных условий работают и производственные службы московского аэропорта Шереметьево. Там сообщили, что рейсы российских и зарубежных авиакомпаний «выполняются по скорректированному расписанию». Утром в субботу в Шереметьево сняли ограничения на прилет и вылет воздушных судов, введенные в связи с прошедшим снегопадом.

«Аэрофлот» рассчитывает стабилизировать выполнение рейсов к утру 11 января.