Общество
0

Мощный снегопад в Москве побил 50-летний рекорд осадков

В Москве обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков в январе. За прошедшие сутки на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 22 мм осадков, что на 9,1 мм превысило прежний показатель, державшийся 50 лет. Об этом сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Информация о высоте снежного покрова, которая может еще добавить рекордов нынешнему снегопаду, станет известна после 9 часов утра 10 января», — уточнил синоптик.

По его данным, за сутки в столице выпало около 42% месячной нормы января. При этом абсолютный суточный рекорд для января устоял и по-прежнему составляет 23 мм, зафиксированные 8 января 1970 года. В Новой Москве количество осадков достигло 32 мм, что соответствует примерно 60% месячной нормы. В Шереметьево и подмосковной Кашире выпало 28 мм, а максимальный показатель зафиксирован в Долгопрудном — 33 мм, или около 62% январской нормы.

МЖД показала расчистку снега на железнодорожных путях. Видео
Общество

Обильный снегопад, принесенный циклоном с Балкан, уже побил несколько рекордов осадков в столице. Его завершение синоптики ожидают 10 января.

В борьбе с ликвидацией последствий снегопада в столице принимают участие около 130 тыс. человек и свыше 15 тыс. единиц техники.

На фоне снегопада произошел сбой в московском аэропорту Шереметьево, в результате которого пассажиры не могли получить свой багаж. 9 января в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский из-за погодных условий задержали 271 рейс.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

