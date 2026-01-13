Лариса Долина вошла в число лауреатов «Золотого граммофона»
Певица Лариса Долина стала лауреатом национальной музыкальной премии «Золотой граммофон», сообщает НТВ. Церемония награждения пройдет 17 января в эфире телеканала.
«В числе лауреатов 30-й церемонии «Золотой граммофон»: <…> Лариса Долина, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Мари Краймбрери, Юрий Киселев и Мот, Николай Басков, NЮ и Асия, Сергей Лазарев, Татьяна Иванова (группа «Комбинация») и Татьяна Куртукова», — сказано в публикации.
Согласно правилам, статуэтки вручаются артистам, чьи композиции хотя бы раз возглавляли хит-парад «Золотой граммофон» «Русского Радио» и завоевали большую популярность у слушателей.
В 2025 году Долина была вовлечена в судебный спор по квартире в Хамовниках. Конфликт возник после того, как Долина стала жертвой мошенников. Те, представившись сотрудниками спецслужб, убедили ее продать квартиру в Хамовниках площадью 236 кв. м за 112 млн руб. Покупательницей оказалась Лурье. Общая сумма ущерба, по версии следствия, составила 175 млн руб., а с учетом комиссий и расходов — 317 млн руб.
Долина, после того как осознала обман, обратилась в суд с требованием о признании сделки купли-продажи недействительной. В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск, признав за ней право собственности на квартиру. Это решение в сентябре подтвердил и Мосгорсуд. Лурье подала иск повторно, но в конце ноября Второй кассационный суд признал решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда законными и в возврате квартиры покупательнице отказал.
Позже Верховный суд отменил решения судов нижестоящих инстанций и отказал певице Ларисе Долиной в удовлетворении иска к Полине Лурье о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной и прекращении права собственности Лурье на приобретенное жилье.
25 декабря Мосгорсуд принял решение о выселении Ларисы Долиной, ее дочери и внучки из квартиры в Хамовниках.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы