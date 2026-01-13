 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Лариса Долина вошла в число лауреатов «Золотого граммофона»

Лариса Долина вошла в число лауреатов 30-й церемонии «Золотого граммофона»
Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Певица Лариса Долина стала лауреатом национальной музыкальной премии «Золотой граммофон», сообщает НТВ. Церемония награждения пройдет 17 января в эфире телеканала.

«В числе лауреатов 30-й церемонии «Золотой граммофон»: <…> Лариса Долина, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Мари Краймбрери, Юрий Киселев и Мот, Николай Басков, NЮ и Асия, Сергей Лазарев, Татьяна Иванова (группа «Комбинация») и Татьяна Куртукова», — сказано в публикации.

Согласно правилам, статуэтки вручаются артистам, чьи композиции хотя бы раз возглавляли хит-парад «Золотой граммофон» «Русского Радио» и завоевали большую популярность у слушателей.

На Ларису Долину подали жалобу в прокуратуру из-за пруда в Подмосковье
Общество
Лариса Долина

В 2025 году Долина была вовлечена в судебный спор по квартире в Хамовниках. Конфликт возник после того, как Долина стала жертвой мошенников. Те, представившись сотрудниками спецслужб, убедили ее продать квартиру в Хамовниках площадью 236 кв. м за 112 млн руб. Покупательницей оказалась Лурье. Общая сумма ущерба, по версии следствия, составила 175 млн руб., а с учетом комиссий и расходов — 317 млн руб.

Долина, после того как осознала обман, обратилась в суд с требованием о признании сделки купли-продажи недействительной. В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск, признав за ней право собственности на квартиру. Это решение в сентябре подтвердил и Мосгорсуд. Лурье подала иск повторно, но в конце ноября Второй кассационный суд признал решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда законными и в возврате квартиры покупательнице отказал.

Позже Верховный суд отменил решения судов нижестоящих инстанций и отказал певице Ларисе Долиной в удовлетворении иска к Полине Лурье о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной и прекращении права собственности Лурье на приобретенное жилье.

25 декабря Мосгорсуд принял решение о выселении Ларисы Долиной, ее дочери и внучки из квартиры в Хамовниках.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

