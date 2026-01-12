 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На Ларису Долину подали жалобу в прокуратуру из-за пруда в Подмосковье

Саратовский предприниматель Рыськов подал на Ларису Долину жалобу в прокуратуру
Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Саратовский предприниматель Глеб Рыськов направил в прокуратуру жалобу на Ларису Долину, обвинив певицу в незаконном возведении пруда на прибрежной защитной территории безымянного ручья в Московской области. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на текст жалобы.

Рыськов отмечает, что пруд площадью 230 кв. м был выкопан с применением тяжелой техники в границах прибрежной защитной полосы, что запрещено Водным кодексом.

«Работы привели к уничтожению почвенного слоя, изменению рельефа и гидрологического режима, а все это в отсутствие необходимых согласований и экспертиз», — указывается в обращении.

По данным Рыськова, участок, принадлежащий Долиной, расположен в пределах 20-метровой береговой полосы, которая не может находиться в частной собственности и должна оставаться доступной для всех.

Предприниматель попросил провести проверку, привлечь артистку к административной ответственности и принять меры по устранению нарушений, включая ликвидацию пруда, восстановление рельефа и рекультивацию почвы. Кроме того, он требует освободить береговую и прибрежную защитную полосы от частных владений.

Суд вынес решение по делу о выселении Долиной. Как оно развивалось
Экономика
Лариса Долина

Ранее Долина была вовлечена в судебный спор по квартире в Хамовниках. Конфликт возник после того, как Долина стала жертвой мошенников. Те, представившись сотрудниками спецслужб, убедили ее продать квартиру в Хамовниках площадью 236 кв. м за 112 млн руб. Покупательницей оказалась Лурье. Общая сумма ущерба, по версии следствия, составила 175 млн руб., а с учетом комиссий и расходов — 317 млн руб.

Долина, после того как осознала обман, обратилась в суд с требованием о признании сделки купли-продажи недействительной. В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск, признав за ней право собственности на квартиру. Это решение в сентябре подтвердил и Мосгорсуд. Лурье подала иск повторно, но в конце ноября Второй кассационный суд признал решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда законными и в возврате квартиры покупательнице отказал.

Позже Верховный суд отменил решения судов нижестоящих инстанций и отказал певице Ларисе Долиной в удовлетворении иска к Полине Лурье о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной и прекращении права собственности Лурье на приобретенное жилье.

25 декабря Мосгорсуд принял решение о выселении Ларисы Долиной, ее дочери и внучки из квартиры в Хамовниках.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Лариса Долина Московская область пруд незаконное строительство жалоба прокуратура
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года
Материалы по теме
Долина не стала обжаловать решение о выселении из квартиры в Хамовниках
Общество
Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках
Политика
Лариса Долина пообещала вернуть деньги купившей ее квартиру Полине Лурье
Общество
