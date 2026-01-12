На Ларису Долину подали жалобу в прокуратуру из-за пруда в Подмосковье

Лариса Долина (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Саратовский предприниматель Глеб Рыськов направил в прокуратуру жалобу на Ларису Долину, обвинив певицу в незаконном возведении пруда на прибрежной защитной территории безымянного ручья в Московской области. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на текст жалобы.

Рыськов отмечает, что пруд площадью 230 кв. м был выкопан с применением тяжелой техники в границах прибрежной защитной полосы, что запрещено Водным кодексом.

«Работы привели к уничтожению почвенного слоя, изменению рельефа и гидрологического режима, а все это в отсутствие необходимых согласований и экспертиз», — указывается в обращении.

По данным Рыськова, участок, принадлежащий Долиной, расположен в пределах 20-метровой береговой полосы, которая не может находиться в частной собственности и должна оставаться доступной для всех.

Предприниматель попросил провести проверку, привлечь артистку к административной ответственности и принять меры по устранению нарушений, включая ликвидацию пруда, восстановление рельефа и рекультивацию почвы. Кроме того, он требует освободить береговую и прибрежную защитную полосы от частных владений.

Ранее Долина была вовлечена в судебный спор по квартире в Хамовниках. Конфликт возник после того, как Долина стала жертвой мошенников. Те, представившись сотрудниками спецслужб, убедили ее продать квартиру в Хамовниках площадью 236 кв. м за 112 млн руб. Покупательницей оказалась Лурье. Общая сумма ущерба, по версии следствия, составила 175 млн руб., а с учетом комиссий и расходов — 317 млн руб.

Долина, после того как осознала обман, обратилась в суд с требованием о признании сделки купли-продажи недействительной. В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск, признав за ней право собственности на квартиру. Это решение в сентябре подтвердил и Мосгорсуд. Лурье подала иск повторно, но в конце ноября Второй кассационный суд признал решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда законными и в возврате квартиры покупательнице отказал.

Позже Верховный суд отменил решения судов нижестоящих инстанций и отказал певице Ларисе Долиной в удовлетворении иска к Полине Лурье о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной и прекращении права собственности Лурье на приобретенное жилье.

25 декабря Мосгорсуд принял решение о выселении Ларисы Долиной, ее дочери и внучки из квартиры в Хамовниках.