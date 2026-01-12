 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Финуправляющий Блиновской потребовала взыскать ₽90 млн с трех ответчиков

Елена Блиновская
Елена Блиновская (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Мария Ознобихина, финансовый управляющий Елены Блиновской, направила в Арбитражный суд Москвы три заявления об оспаривании сделок с целью вернуть в конкурсную массу «королевы марафонов» 90 млн руб., следует из материалов дела, передает «РИА Новости».

Ознобихина требует признать недействительными 12 платежей со счета ООО «Бетельгейзе» в 2020–2021 годах на сумму 45 млн руб., перечисленных в пользу Натальи Вдовиной, четыре платежа со счета ООО «Ригель» на 35 млн руб. в пользу Дарьи Бондаренко, а также перевод Романом Миняевым 10 млн руб. на свой личный счет, которые принадлежали ИП Блиновской.

Финансовый управляющий просит суд взыскать с троих ответчиков перечисленные суммы.

ТАСС узнал, что защита Елены Блиновской обжаловала ее приговор
Общество
Елена Блиновская

В марте 2024 года Елене Блиновской и ее супругу Алексею предъявили окончательное обвинение. Блогера обвинили в уклонении от уплаты налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте платежных средств, а ее мужа — в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, с помощью мужа Блиновская уклонилась от уплаты налогов с физлица на 906 млн руб. и легализовала 706 млн руб.

Суд в Москве 13 ноября 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и ввел процедуру реализации ее имущества. Заявление о банкротстве блогер подала в конце мая того же года.

В марте 2025 года Савеловский районный суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии, наложил штраф в размере 1 млн руб. и запретил заниматься коммерческой деятельностью на четыре года.

Осенью Мосгорсуд смягчил приговор, сократив срок лишения свободы до четырех с половиной лет и штраф до 950 тыс. руб.

В январе 2026 года стало известно, что защита блогера Елены Блиновской подала кассационную жалобу на вынесенный ей приговор.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Елена Блиновская взыскание платежи
Материалы по теме
ТАСС узнал, что защита Елены Блиновской обжаловала ее приговор
Общество
Суд смягчил наказание блогеру Елене Блиновской
Общество
ТАСС узнал о новой просьбе Блиновской отсрочить отбывание наказания
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Минобороны сообщило об ударах по украинским аэродромам Политика, 15:12
Экс-премьера Грузии приговорили к пяти годам тюрьмы Политика, 15:04
Анонимная криптовалюта Monero обновила исторический максимум Крипто, 15:01
Аэропорты Геленджика и Краснодара закрыли для полетов Политика, 15:00
Умер бывший тренер «Алании» Роллан Курбис Спорт, 15:00
Привет из прошлого. Обзор и тест-драйв корейского кроссовера KGM Tivoli Авто, 14:58
Какие каналы чаще всего смотрели россияне в 2025 году Технологии и медиа, 14:56
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Доминик Гашек призвал отобрать у США чемпионат мира по футболу Спорт, 14:49
Жители Гренландии опровергли слова Трампа о российских кораблях у острова Политика, 14:49
В Эстонии заявили о нехватке тиров для тренировки военных Политика, 14:42
Посольство России на Кипре сообщило о смерти сотрудника Политика, 14:35
На что жалуются начальники в России и каков портрет хорошего руководителя Образование, 14:32
WSJ узнала, что 25 танкеров подняли флаг России Политика, 14:25
В «Локомотиве» заявили об отказе капитана продлевать контракт Спорт, 14:25