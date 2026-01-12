Финуправляющий Блиновской потребовала взыскать ₽90 млн с трех ответчиков

Елена Блиновская (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Мария Ознобихина, финансовый управляющий Елены Блиновской, направила в Арбитражный суд Москвы три заявления об оспаривании сделок с целью вернуть в конкурсную массу «королевы марафонов» 90 млн руб., следует из материалов дела, передает «РИА Новости».

Ознобихина требует признать недействительными 12 платежей со счета ООО «Бетельгейзе» в 2020–2021 годах на сумму 45 млн руб., перечисленных в пользу Натальи Вдовиной, четыре платежа со счета ООО «Ригель» на 35 млн руб. в пользу Дарьи Бондаренко, а также перевод Романом Миняевым 10 млн руб. на свой личный счет, которые принадлежали ИП Блиновской.

Финансовый управляющий просит суд взыскать с троих ответчиков перечисленные суммы.

В марте 2024 года Елене Блиновской и ее супругу Алексею предъявили окончательное обвинение. Блогера обвинили в уклонении от уплаты налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте платежных средств, а ее мужа — в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, с помощью мужа Блиновская уклонилась от уплаты налогов с физлица на 906 млн руб. и легализовала 706 млн руб.

Суд в Москве 13 ноября 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и ввел процедуру реализации ее имущества. Заявление о банкротстве блогер подала в конце мая того же года.

В марте 2025 года Савеловский районный суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии, наложил штраф в размере 1 млн руб. и запретил заниматься коммерческой деятельностью на четыре года.

Осенью Мосгорсуд смягчил приговор, сократив срок лишения свободы до четырех с половиной лет и штраф до 950 тыс. руб.

В январе 2026 года стало известно, что защита блогера Елены Блиновской подала кассационную жалобу на вынесенный ей приговор.