Блиновской предъявили окончательное обвинение

Елена Блиновская (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Следователи допросили блогера Елену Блиновскую в СИЗО и предъявили ей расширенное обвинение в окончательной редакции, сообщила РБК ее адвокат Наталия Сальникова.

Адвокат также отметила, что Блиновская признает вину только по одному пункту — об уклонении от уплаты налогов. Муж блогера Алексей, который также проходит обвиняемым в рамках дела, свою вину полностью отрицает, писал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Следственный комитет также сообщил, что Елене и Алексею Блиновским предъявлено обвинение в окончательной редакции. Блиновскую обвиняют по следующим пунктам:

уклонение от уплаты налогов;

легализация денежных средств, приобретенных преступным путем;

неправомерный оборот средств платежей.

Алексея Блиновского обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.

Утром 22 марта ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что следствие расширило обвинение по делу Блиновской и ее мужа Алексея, увеличив размер легализованных денежных средств и имущества в 16 раз — с 43 млн до более чем 700 млн руб. Сальникова подтвердила РБК эту информацию.

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Сумму сокрытых налогов следствие оценило в 906 млн руб., из них незаконно легализованы были 706 млн руб.

Следствие полагает, что Блиновская платила налоги по упрощенной схеме, которая рассчитана на доход, не превышающий 150 млн руб. в год, хотя зарабатывала гораздо больше. По версии обвинения, она занижала доходы путем дробления бизнеса.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу. На следующий день суд отправил ее под домашний арест, а также арестовал счета, наличные деньги в разной валюте и имущество.

В январе 2024-го блогера заключили под стражу после нарушения условий домашнего ареста. Следователь на суде говорил, что Блиновская «провела светскую новогоднюю вечеринку, на которой общалась в том числе со свидетелем по делу Осмоловой», писал ТАСС. Блиновская вину не признала и попыталась оспорить меру пресечения, но проиграла апелляцию.