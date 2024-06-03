Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве
Блогер, организатор «Марафона желаний» Елена Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве, следует из картотеки суда.
Заявление было подано 31 мая, оно рассматривается в первой инстанции. Адвокат блогера Наталия Сальникова еще в январе сообщила, что Блиновская намерена заявить о своем банкротстве.
24 апреля адвокат блогера сообщила, что Блиновская готова погасить ущерб по налогам, и ранее в том же месяце заявила, что организатор марафонов готова подписать мировое соглашение с Федеральной налоговой службой
Позже, в мае, соответствующие данные о желании Блиновской объявить себя банкротом появились в Федресурсе.
Следователи считают, что в 2019–2021 годах Блиновская не уплатила НДФЛ и НДС на сумму 918 млн руб., использовав упрощенную схему налогообложения.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года.
Максимальное наказание по вмененным ей статьям УК (ч. 2 ст. 198 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1) предусматривает лишение свободы на три и семь лет соответственно.
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