Дело инстаблогеров⁠,
0

ТАСС узнал, что защита Елены Блиновской обжаловала ее приговор

ТАСС: защита Елены Блиновской обжаловала ее приговор
Сюжет
Дело инстаблогеров
По словам участника процесса, один из представителей защиты Блиновской подал кассационную жалобу. В марте блогера приговорили к 5 годам колонии за уклонение от налогов и отмывании денег. В октябре приговор сократили до 4,5 лет
Елена Блиновская
Елена Блиновская (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Защита блогера Елены Блиновской, которую осудили за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств, подала кассационную жалобу на вынесенный ей приговор, сообщил ТАСС участник процесса.

«Один из представителей защиты осужденной Елены Блиновской подал кассационную жалобу на ее приговор», — сказал собеседник агентства.

Отец Блиновской рассказал о болезни дочери в колонии
Общество
Елена Блиновская

В апреле 2023 года Следственный комитет возбудил против Елены Блиновской два уголовных дела: об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. С тех пор она находилась под домашним арестом, но нарушила условия, пригласив на празднование Нового года свидетельницу по делу. В начале прошлого года Блиновскую перевели в СИЗО.

В ноябре 2024 года суд объявил ее банкротом по ее просьбе.

В марте 2025 года Савеловский суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии, штрафу в 1 млн руб. и запретил ей заниматься бизнесом на четыре года. Она была признана виновной в уклонении от уплаты 906 миллионов рублей налогов и отмывании 716 млн руб.

Осенью Мосгорсуд смягчил приговор, сократив срок лишения свободы до четырех с половиной лет и штраф до 950 тыс. руб.

Защита Блиновской ходатайствовала об отсрочке исполнения наказания до достижения младшим ребенком возраста 14 лет. У нее четверо детей: старший сын Всеволод, близнецы Платон и Мирон и младшая дочь Аврора, которой пять лет.

В конце декабря отец блогера рассказал, что Блиновская недавно перенесла болезнь, в связи с чем провела три дня в санчасти колонии.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Елена Блиновская приговор обжалование
