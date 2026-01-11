ТАСС узнал, что защита Елены Блиновской обжаловала ее приговор
Защита блогера Елены Блиновской, которую осудили за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств, подала кассационную жалобу на вынесенный ей приговор, сообщил ТАСС участник процесса.
«Один из представителей защиты осужденной Елены Блиновской подал кассационную жалобу на ее приговор», — сказал собеседник агентства.
В апреле 2023 года Следственный комитет возбудил против Елены Блиновской два уголовных дела: об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. С тех пор она находилась под домашним арестом, но нарушила условия, пригласив на празднование Нового года свидетельницу по делу. В начале прошлого года Блиновскую перевели в СИЗО.
В ноябре 2024 года суд объявил ее банкротом по ее просьбе.
В марте 2025 года Савеловский суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии, штрафу в 1 млн руб. и запретил ей заниматься бизнесом на четыре года. Она была признана виновной в уклонении от уплаты 906 миллионов рублей налогов и отмывании 716 млн руб.
Осенью Мосгорсуд смягчил приговор, сократив срок лишения свободы до четырех с половиной лет и штраф до 950 тыс. руб.
Защита Блиновской ходатайствовала об отсрочке исполнения наказания до достижения младшим ребенком возраста 14 лет. У нее четверо детей: старший сын Всеволод, близнецы Платон и Мирон и младшая дочь Аврора, которой пять лет.
В конце декабря отец блогера рассказал, что Блиновская недавно перенесла болезнь, в связи с чем провела три дня в санчасти колонии.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков