Трамп заявил, что предупредил нефтекомпании об атаке на Венесуэлу

Трамп заявил, что разговаривал с представителями «всех» нефтекомпаний до и после операции в Венесуэле. Reuters писал, что власти США призвали бизнес восстановить нефтяную отрасль в республике ради компенсации за утраченные активы

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что разговаривал с представителями нефтяных компаний перед началом военной операции в Венесуэле, и что они стремятся оживить нефтяную отрасль в этой южноамериканской стране.

4 января журналисты на борту самолета Air Foce One спросили, предупредил ли Трамп нефтекомпании о предстоящей операции. Тот кивнул и сказал, что разговаривал «со всеми» «до и после».

«Они хотят прийти туда, они отлично поработают на благо народа Венесуэлы, и они будут достойно представлять наши интересы», — сказал республиканец (цитата по The Hill).

Источники Reuters и Politico сообщали, что представители администрация Трампа в последние недели встречались с руководителями американских нефтекомпаний и предупреждали, что им необходимо подготовиться к скорому возвращению в Венесуэлу и инвестировать значительные средства для восстановления пострадавшей нефтяной отрасли, если они хотят получить компенсацию за потерянные активы.

Большинство международных операторов были вынуждены покинуть Венесуэлу в начале 2000-х годов, когда на тот момент президент Уго Чавес предпринял шаги по активной национализации нефтяной промышленности. Сейчас единственной крупной нефтяной компанией США, работающей в стране, является Chevron.

Венесуэл является лидером по объему доказанных запасов нефти — страна обладает около 17% мировых запасов. При этом Венесуэла производит менее одного процента мировой нефти, отмечает AP. В последние десятилетия добыча резко сократилась из-за неэффективного управления, ограниченных иностранных инвестиций после национализации нефтяной промышленности и санкций.

Трамп заявил, что эмбарго США на венесуэльскую нефть остается в силе. В то же время республиканец считает, что Соединенные Штаты могут извлечь выгоду из венесуэльских ресурсов. После захвата президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес американский лидер сообщил, что США готовы управлять Венесуэлой, пока не смогут обеспечить необходимый переход власти в республике.

5 января присягу в качестве временного президента принесла вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Верховный суд назначил ее и. о. главы государства еще 3 января.