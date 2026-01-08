Политика,
0
Власти Венесуэлы сообщили о 100 погибших из-за атаки США
100 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на главу МВД республики Диосдадо Кабельо.
Он добавил, что президент Николас Мадуро получил травму ноги во время захвата американским спецназом.
Материал дополняется
