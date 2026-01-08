WSJ узнала о планах США взять контроль над нефтью Венесуэлы и сбить цены

WSJ: США хотят установить контроль над нефтью Венесуэлы и сбить цены

США готовят план по установлению контроля над нефтью Венесуэлы на годы вперед, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, президент Дональд Трамп считает, что эти усилия помогут снизить цены на нефть до $50 за баррель.

Если Штаты реализуют свои намерения, Вашингтон будет управлять добычей большей части нефтяных резервов в Западном полушарии. Чтобы добиться своей цели, США могут создать совместные предприятия с Венесуэлой.

