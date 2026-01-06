МИД Венесуэлы заявил о победе страны на заседании Совбеза ООН
Венесуэла одержала победу на заседании Совета Безопасности ООН, заявил министр иностранных дел страны Иван Хиль в телеграм-канале.
По его словам, международное сообщество признало, что удары США по республике в ночь на 3 января противоречили международному праву, нарушили Устав ООН, нормы международного гуманитарного права и права человека. Атака, по словам министра, также являлась посягательством на неприкосновенность действующего главы государства.
Хиль отметил, что при рассмотрении вопроса в Совбезе не было допущено «манипуляций или двойных стандартов». Глава МИД подчеркнул, что «закон был на стороне Венесуэлы». «Венесуэла, обладая моральным и юридическим авторитетом, дарованным ей историей, продолжит защищать свой суверенитет и гарантировать мир на своей территории», — резюмировал Хиль.
3 января США нанесли удар по Каракасу и другим районам Венесуэлы. МИД республики обвинил Вашингтон в военной агрессии и пообещал обратиться в Совет Безопасности ООН, чтобы привлечь американские власти к ответственности.
Вскоре американский президент Дональд Трамп сообщил, что Николас Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны в рамках операции, проведенной США. Республиканец также заявил, что Вашингтон намерен взять на себя управление Венесуэлой на время переходного периода и не исключил ввода войск США в страну. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес отметила, что страна не станет ничьей колонией и потребовала немедленного освобождения Мадуро и его супруги.
МИД России, в свою очередь, осудил действия Вашингтона и потребовала «освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу». Президент Сербии Александр Вучич позднее увидел в атаке США на Венесуэлу, что международный правовой порядок и Устав ООН больше не работают.
