МИД Венесуэлы заявил о победе страны на заседании Совбеза ООН

Венесуэла одержала победу на заседании Совета Безопасности ООН, заявил министр иностранных дел страны Иван Хиль в телеграм-канале.

По его словам, международное сообщество признало, что удары США по республике в ночь на 3 января противоречили международному праву, нарушили Устав ООН, нормы международного гуманитарного права и права человека. Атака, по словам министра, также являлась посягательством на неприкосновенность действующего главы государства.

Хиль отметил, что при рассмотрении вопроса в Совбезе не было допущено «манипуляций или двойных стандартов». Глава МИД подчеркнул, что «закон был на стороне Венесуэлы». «Венесуэла, обладая моральным и юридическим авторитетом, дарованным ей историей, продолжит защищать свой суверенитет и гарантировать мир на своей территории», — резюмировал Хиль.

3 января США нанесли удар по Каракасу и другим районам Венесуэлы. МИД республики обвинил Вашингтон в военной агрессии и пообещал обратиться в Совет Безопасности ООН, чтобы привлечь американские власти к ответственности.

Вскоре американский президент Дональд Трамп сообщил, что Николас Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны в рамках операции, проведенной США. Республиканец также заявил, что Вашингтон намерен взять на себя управление Венесуэлой на время переходного периода и не исключил ввода войск США в страну. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес отметила, что страна не станет ничьей колонией и потребовала немедленного освобождения Мадуро и его супруги.



Николас Мадуро на борту десантного корабля USS Iwo Jima (Фото: realDonaldTrump / Reuters) Федеральные агенты поднимаются на борт самолёта с Николасом Мадуро (Фото: ABC Affiliate WAB / Reuters) Автомобиль, в котором находятся Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, вертолётная площадка Вестсайд в Нью-Йорке, США (Фото: Jeenah Moon / Reuters) Один из вертолётов, перевозивших Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, прибывает на вертолётную площадку Вестсайд в Нью-Йорк, США (Фото: Jeenah Moon / Reuters) Николас Мадуро под стражей выходит из федерального самолёта США на базе Национальной гвардии ВВС Стюарт в Ньюберге, штат Нью-Йорк (Фото: ABC Affiliate WAB / Reuters) Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке (Фото: RapidResponse47 / Reuters) Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке (Фото: RapidResponse47 / Reuters)

