Военные США захватили Мадуро⁠,
МИД Венесуэлы заявил о победе страны на заседании Совбеза ООН

Военные США захватили Мадуро

Венесуэла одержала победу на заседании Совета Безопасности ООН, заявил министр иностранных дел страны Иван Хиль в телеграм-канале.

По его словам, международное сообщество признало, что удары США по республике в ночь на 3 января противоречили международному праву, нарушили Устав ООН, нормы международного гуманитарного права и права человека. Атака, по словам министра, также являлась посягательством на неприкосновенность действующего главы государства.

Хиль отметил, что при рассмотрении вопроса в Совбезе не было допущено «манипуляций или двойных стандартов». Глава МИД подчеркнул, что «закон был на стороне Венесуэлы». «Венесуэла, обладая моральным и юридическим авторитетом, дарованным ей историей, продолжит защищать свой суверенитет и гарантировать мир на своей территории», — резюмировал Хиль.

Мадуро на суде в США заявил о своей невиновности
Протестующие против ареста Николаса Мадуро, перед зданием федерального суда в Нью-Йорке

3 января США нанесли удар по Каракасу и другим районам Венесуэлы. МИД республики обвинил Вашингтон в военной агрессии и пообещал обратиться в Совет Безопасности ООН, чтобы привлечь американские власти к ответственности.

Вскоре американский президент Дональд Трамп сообщил, что Николас Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны в рамках операции, проведенной США. Республиканец также заявил, что Вашингтон намерен взять на себя управление Венесуэлой на время переходного периода и не исключил ввода войск США в страну. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес отметила, что страна не станет ничьей колонией и потребовала немедленного освобождения Мадуро и его супруги.

Николас Мадуро на борту десантного корабля USS Iwo Jima
(Фото: realDonaldTrump / Reuters)
Федеральные агенты поднимаются на борт самолёта с Николасом Мадуро
(Фото: ABC Affiliate WAB / Reuters)
Автомобиль, в котором находятся Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, вертолётная площадка Вестсайд в Нью-Йорке, США
(Фото: Jeenah Moon / Reuters)
Один из вертолётов, перевозивших Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, прибывает на вертолётную площадку Вестсайд в Нью-Йорк, США
(Фото: Jeenah Moon / Reuters)
Николас Мадуро под стражей выходит из федерального самолёта США на базе Национальной гвардии ВВС Стюарт в Ньюберге, штат Нью-Йорк
(Фото: ABC Affiliate WAB / Reuters)
Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке
(Фото: RapidResponse47 / Reuters)
Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке
(Фото: RapidResponse47 / Reuters)

МИД России, в свою очередь, осудил действия Вашингтона и потребовала «освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу». Президент Сербии Александр Вучич позднее увидел в атаке США на Венесуэлу, что международный правовой порядок и Устав ООН больше не работают.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Персоны
Полина Дуганова
Венесуэла МИД США ООН Совбез ООН
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
