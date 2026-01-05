Мадуро на суде заявил, что остается президентом Венесуэлы
Захваченный США лидер Венесуэлы Николас Мадуро в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявил, что остается президентом Венесуэлы, сообщает CNN.
«Я по-прежнему президент», — заявил он.
Мадуро и его жену Силию Флорес захватили 3 января во время военной операции США в Каракасе, а потом доставили в Нью-Йорк на десантном корабле и самолете.
Против президента и его супруги выдвинуты обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Судебный процесс начался в понедельник, 5 января. Мадуро и Флорес вину не признают.
