Мадуро на суде заявил, что остается президентом Венесуэлы

Николас Мадуро (Фото: Alfredo Lasry R / Getty Images)

Захваченный США лидер Венесуэлы Николас Мадуро в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявил, что остается президентом Венесуэлы, сообщает CNN.

«Я по-прежнему президент», — заявил он.

Мадуро и его жену Силию Флорес захватили 3 января во время военной операции США в Каракасе, а потом доставили в Нью-Йорк на десантном корабле и самолете.

Против президента и его супруги выдвинуты обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Судебный процесс начался в понедельник, 5 января. Мадуро и Флорес вину не признают.