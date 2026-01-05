Мадуро на суде в США заявил о своей невиновности

Мадуро появился в суде в тюремной одежде, без наручников, но с наушниками для перевода и в ножных кандалах. Он заявил о невиновности в «наркотерроризме» и назвал себя «порядочным». Его обязали явиться на слушания 17 марта

Протестующие против ареста Николаса Мадуро, перед зданием федерального суда в Нью-Йорке (Фото: Jeenah Moon / Reuters)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро появился в зале федерального суда Южного округа Нью-Йорка без наручников, началось заседание, передает CBS News.

По его данным, Мадуро и его супруга Силия Флорес были в тюремной одежде, с наушниками для перевода и в ножных кандалах.

В начале процесса Мадуро заявил о невиновности и назвал себя «порядочным» человеком. Он добавил, что по-прежнему является президентом Венесуэлы.

Как уточняет Fox News, в обвинении фигурировали четыре пункта, в том числе сговор с целью наркотерроризма и хранение пулеметов и взрывных устройств.

Мадуро обязали явиться на слушания 17 марта. Его защита заявила о намерении добиваться освобождения под залог.

На судебном заседании запретили фото- и видеосъемку, некоторым журналистам разрешено передавать информацию непосредственно из зала суда. Мадуро доставили в Нью-Йорк на вертолете, вывели в наручниках в сопровождении силовиков и посадили в бронированную машину. До этого он находился в изоляторе в Бруклине.

Утром 3 января США осуществили операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Венесуэле, захватили и вывезли оттуда Мадуро и Флорес. Их обвинили в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. И.о. президента Венесуэлы стала вице-президент Делси Родригес. Она обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом о мире для венесуэльцев и двустороннем сотрудничестве.