Мадуро на суде в США заявил о своей невиновности
Президент Венесуэлы Николас Мадуро появился в зале федерального суда Южного округа Нью-Йорка без наручников, началось заседание, передает CBS News.
По его данным, Мадуро и его супруга Силия Флорес были в тюремной одежде, с наушниками для перевода и в ножных кандалах.
В начале процесса Мадуро заявил о невиновности и назвал себя «порядочным» человеком. Он добавил, что по-прежнему является президентом Венесуэлы.
Как уточняет Fox News, в обвинении фигурировали четыре пункта, в том числе сговор с целью наркотерроризма и хранение пулеметов и взрывных устройств.
Мадуро обязали явиться на слушания 17 марта. Его защита заявила о намерении добиваться освобождения под залог.
На судебном заседании запретили фото- и видеосъемку, некоторым журналистам разрешено передавать информацию непосредственно из зала суда. Мадуро доставили в Нью-Йорк на вертолете, вывели в наручниках в сопровождении силовиков и посадили в бронированную машину. До этого он находился в изоляторе в Бруклине.
Утром 3 января США осуществили операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Венесуэле, захватили и вывезли оттуда Мадуро и Флорес. Их обвинили в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. И.о. президента Венесуэлы стала вице-президент Делси Родригес. Она обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом о мире для венесуэльцев и двустороннем сотрудничестве.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах