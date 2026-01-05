Сменщица Мадуро принесла присягу в парламенте Венесуэлы

Делии Ролригес, принося присягу в качестве временного президента Венесуэлы, заявила, что сожалеет о «незаконной военной агрессии против страны и похищении двух героев»

Делси Родригес (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

Делси Родригес, до субботы занимавшая пост вице-президента Венесуэлы, принесла присягу в качестве временного главы государства, передает CNN.

Церемония состоялась в Национальной ассамблее Венесуэлы, ее провел спикер парламента, брат временного президента Хорхе Родригес.

В должность Родригес вступила после задержания Николаса Мадуро в Каракасе в ходе военной операции США. Впоследствии Мадуро вместе с женой Силией Флорес вывезли из страны, 5 января они предстали перед судом в Нью-Йорке по обвинению в «наркотерроризме». Оба не признали вину, на заседании Мадуро заявил, что остается президентом Венесуэлы.

«Я пришла, сожалея о страданиях, причиненных венесуэльскому народу в результате незаконной военной агрессии против нашей родины. Я пришла, сожалея о похищении двух героев», — сказала Родригес, принося присягу (цитата по AP).

Родригес прежде параллельно возглавляла Министерство экономики и финансов, а также Министерство нефти страны. До этого в разные годы занимала посты министра иностранных дел Венесуэлы и министра коммуникации.

56-летняя Родригес — юрист по образованию, после окончания обучения она девять лет прожила во Франции и Англии. Reuters называет политика одной из жестких фигур в правительстве Венесуэлы. Из-за значительного влияния в стране ее стали звать «царицей», а Мадуро называл политика «тигрицей» за ее вклад в защиту социалистического правительства.

5 января временный президент, обращаясь к американскому лидеру Дональду Трампу, призвала США к миру и сотрудничеству. Республиканец прежде заявил, что Соединенные Штаты готовы управлять страной, пока не смогут обеспечить необходимый переход власти в республике после захвата Мадуро.