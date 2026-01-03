 Перейти к основному контенту
Венесуэла заявила о начале военной агрессии США

Президент Николас Мадуро объявил о введении чрезвычайного положения, Каракас обратится в Совет безопасности ООН и потребует привлечения США к ответственности. Вашингтон официально не подтверждал, что наносит удары по Венесуэле
Фото: Matias Delacroix / AP / ТАСС
Фото: Matias Delacroix / AP / ТАСС

Венесуэла подверглась «серьезной военной агрессии» со стороны Соединенных Штатов Америки, сообщил МИД республики. Президент Николас Мадуро объявил о введении чрезвычайного положения «для защиты прав населения, полного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе».

«Целью этой атаки является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, с целью насильственного подрыва политической независимости страны. Этого им не удастся добиться. После более чем двухсот лет независимости народ и его законное правительство остаются непоколебимыми в защите суверенитета и неотъемлемого права определять свою судьбу», — говорится в заявлении.

Венесуэла обратится Совет безопасности ООН и генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, «требуя осуждения и привлечения к ответственности американского правительства», указывают в министерстве.

Каракас оставляет за собой право на законную оборону "для защиты своего народа, своей территории и своей независимости", отметил МИД республики. «Мы призываем народы и правительства Латинской Америки, Карибского бассейна и всего мира мобилизоваться в активной солидарности против этой имперской агрессии», — отмечается в сообщении.

В Каракасе утром 3 января начали звучать взрывы. Ударам подверглась военная база Форт-Тиуна, где находятся штаб-квартира Министерства обороны республики и командования армии, авиабаза Генералиссимо де Миранда и военный аэропорт. Над городом летят военные вертолеты и авиация, на улице появилась бронетехника.

Журналистка CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на американских чиновников утверждает, что Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, включая военные объекты. Представитель армии США при этом не стала комментировать причастность Вашингтона к ударам. Президент Колумбии Густаво Петро призвал немедленно собрать заседание Совета безопасности ООН.

Трамп допускал наземную операцию в Венесуэле, обвиняя власти республики в сотрудничестве с наркоторговцами. В последние недели США неоднократно наносили удары по судам в Карибском море, которые, по мнению Штатов, перевозят наркотики. Мадуро предлагал Вашингтону сотрудничестве в борьбе с наркотрафиком и заявлял, что Каракас выступает за мир, а не за войну.

