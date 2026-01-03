 Перейти к основному контенту
NYT рассказала об агенте ЦРУ в правительстве Венесуэлы

NYT: агент ЦРУ в правительстве Венесуэлы помог США захватить Мадуро
Операция США по захвату Мадуро стала возможной благодаря агенту ЦРУ в правительстве Венесуэлы, сообщает The New York Times. Информатор передавал американским военным данные о местоположении президента
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

Американская операция по захвату Николаса Мадуро стала возможной благодаря информации, предоставленной источником ЦРУ. Он находился в правительстве Венесуэлы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, информатор ЦРУ передавал данные о местонахождении Мадуро вплоть до начала операции. На вербовку агента могло повлиять вознаграждение в $50 млн, обещанное США за информацию, ведущую к аресту Мадуро.

Как отмечают источники, разведка также отслеживала передвижения Мадуро с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые обеспечивали постоянное наблюдение. Кроме этого, информация поступала от местных источников. Операция по захвату Мадуро стала результатом многомесячного планирования совместно с военными США, отмечает один из источников издания.

Трамп заявил, что США захватили президента Мадуро
Политика
Дональд Трамп

Позже Трамп сообщил, что Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из Венесуэлы в рамках операции, проведенной США.

«Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны», — написал он.

Обстановка на текущий момент в Венесуэле остается спокойной, несмотря на перебои со связью и электричеством. Власть в стране, согласно Конституции Венесуэлы, должна перейти к вице-президенту страны Делси Родригес на время отсутствия Мадуро.

