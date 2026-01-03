После захвата Мадуро власть в Венесуэле перешла к Делси Родригес

Руководство Венесуэлой в соответствии с конституцией будет осуществлять вице-президент Делси Родригес. Об этом сообщил МИД Белоруссии после телефонных переговоров с венесуэльским министром иностранных дел Иваном Хилем

Делси Родригес (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

Руководство Венесуэлой будет осуществляться вице-президентом страны Делси Родригес согласно Конституции республики, об этом сообщил белорусский МИД после разговора министра иностранных дел Белоруссии Максима Рыженкова с его венесуэльским коллегой Иваном Хилем.

«В ходе разговора Максим Рыженков выразил поддержку правительству Венесуэлы в ее позиции, связанной с суверенитетом, сохранением законно избранной в стране власти и инициативам Каракаса, в том числе в международных организациях», — говорится в сообщении.

Согласно 234 статье Конституции Венесуэлы, на период временного отсутствия президента республики его замещает вице-президент исполнительной ветви власти на срок до 90 дней, который может быть продлен по решению Национальной ассамблеи (местный однопалатный парламент) еще на 90 дней.

В дальнейшем парламент должен будет решить, освободить ли с должности действующего президента, и назначить новые выборы.



Делси Родригес ранее соообщила, что правительство Венесуэлы не располагает информацией о местонахождении президента страны Николаса Мадуро, которого, согласно заявлению президента США Дональда Трампа, захватили и вывезли из страны. В операции по захвату Мадуро и его жены приняло участие подразделение «Дельта», передает CBS со ссылкой на источник.

Делси Родригес не пострадала в ходе субботней военной операции США, пишет Wall Street Journal. Официальная информация о ее месторасположении не раскрывается, при этом во время ударов США по объектам на территории Венесуэлы один из взрывов прогремел около резиденции вице-президента. Испанская газета The Objective без указания источников утверждает, что Родригес сейчас находится в Москве.

Делси Элоина Родригес Гомес — исполнительный вице-президент Венесуэлы. До 2018 года состояла в Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV — Единая социалистическая партия Венесуэлы), а в 2018 году стала генеральным секретарем воссозданного по разрешению президента Мадуро левого Движения «Мы — Венесуэла».14 июня 2018 года Мадуро назначил Родригес вице-президентом страны.