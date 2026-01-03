 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

После захвата Мадуро власть в Венесуэле перешла к Делси Родригес

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Руководство Венесуэлой в соответствии с конституцией будет осуществлять вице-президент Делси Родригес. Об этом сообщил МИД Белоруссии после телефонных переговоров с венесуэльским министром иностранных дел Иваном Хилем
Делси Родригес
Делси Родригес (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

Руководство Венесуэлой будет осуществляться вице-президентом страны Делси Родригес согласно Конституции республики, об этом сообщил белорусский МИД после разговора министра иностранных дел Белоруссии Максима Рыженкова с его венесуэльским коллегой Иваном Хилем. 

«В ходе разговора Максим Рыженков выразил поддержку правительству Венесуэлы в ее позиции, связанной с суверенитетом, сохранением законно избранной в стране власти и инициативам Каракаса, в том числе в международных организациях», — говорится в сообщении.

Согласно 234 статье Конституции Венесуэлы, на период временного отсутствия президента республики его замещает вице-президент исполнительной ветви власти на срок до 90 дней, который может быть продлен по решению Национальной ассамблеи (местный однопалатный парламент) еще на 90 дней.

В дальнейшем парламент должен будет решить, освободить ли с должности действующего президента, и назначить новые выборы.

Делси Родригес ранее соообщила, что правительство Венесуэлы не располагает информацией о местонахождении президента страны Николаса Мадуро, которого, согласно заявлению президента США Дональда Трампа, захватили и вывезли из страны. В операции по захвату Мадуро и его жены приняло участие подразделение «Дельта», передает CBS со ссылкой на источник.

CNN сообщил о затишье в Каракасе после ударов США и захвата Мадуро
Политика
Фото:Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Делси Родригес не пострадала в ходе субботней военной операции США, пишет Wall Street Journal. Официальная информация о ее месторасположении не раскрывается, при этом во время ударов США по объектам на территории Венесуэлы один из взрывов прогремел около резиденции вице-президента. Испанская газета The Objective без указания источников утверждает, что Родригес сейчас находится в Москве. 

Делси Элоина Родригес Гомес — исполнительный вице-президент Венесуэлы. До 2018 года состояла в Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV — Единая социалистическая партия Венесуэлы), а в 2018 году стала генеральным секретарем воссозданного по разрешению президента Мадуро левого Движения «Мы — Венесуэла».14 июня 2018 года Мадуро назначил Родригес вице-президентом страны.

Илья Трапезников
Венесуэла Николас Мадуро Дональд Трамп США Белоруссия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
