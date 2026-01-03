Целями ударов США стали парламент и стратегические объекты в Венесуэле

США атаковали ряд стратегических объектов в Венесуэле, включая военные базы, парламент и мавзолей Уго Чавеса. Власти Венесуэлы назвали произошедшее попыткой захвата национальных ресурсов и нарушением международного права.

США атаковали как минимум 11 объектов в Венесуэле, включая здание парламента в Каракасе. Об этом сообщил президент Колумбии Густаво Петро в социальной сети X.

Атакованы Форт-Тиуна — военная база в Каракасе, Ла Карлота — авиабаза в Каракасе, дворец Национальной ассамблеи в Каракасе, авиабаза с истребителями F-16 в Баркисимето. Также были нанесены удары по базе военных вертолетов в Игероте.

CBS News со ссылкой на пресс-секретаря лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо Давида Смолански сообщает, что удар также был нанесен по порту Ла-Гуайра.

Bloomberg со ссылкой на очевидцев сообщает о взрыве в районе мавзолея покойного президента Уго Чавеса.

В официальном заявлении главы МИД Боливарианской республики Ивана Хиля Пинто говорится, что целью нападения США является захват стратегических ресурсов страны, в частности ее нефти и полезных ископаемых. Глава ведомства подчеркнул, что США пытаются насильственно подорвать политический суверенитет Венесуэлы и нарушают нормы международного права.

В ночь на 3 января в Каракасе прозвучали взрывы, часть районов столицы Венесуэлы осталась без электроснабжения. По данным Associated Press, жители слышали не менее семи взрывов и шум низколетящих самолетов около двух часов ночи по местному времени (9:00 мск). CNN уточняет, что первый взрыв произошел примерно в 1:50 по местному времени (8:50 мск).

Очевидцы сообщали о выстрелах в нескольких районах города, передавало агентство Bloomberg. Reuters писал, что без света оказалась южная часть Каракаса, где расположена крупная военная база.

13 декабря Дональд Трамп заявил о скором начале наземных ударов по Венесуэле и по «плохим людям, которые привозят наркотики». Он подчеркнул, что США уже «избавились от 96% наркотиков, поступающих по воде», и теперь США намерены перейти к операциям на суше.

В последние месяцы США наращивали военное присутствие в Карибском бассейне. С сентября американские силы начали наносить удары по судам, которые, по утверждению Вашингтона, причастны к перевозке наркотиков.