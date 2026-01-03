 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Целями ударов США стали парламент и стратегические объекты в Венесуэле

Целями ударов США стали парламент Венесуэлы и мавзолей Уго Чавеса
США атаковали ряд стратегических объектов в Венесуэле, включая военные базы, парламент и мавзолей Уго Чавеса. Власти Венесуэлы назвали произошедшее попыткой захвата национальных ресурсов и нарушением международного права.

США атаковали как минимум 11 объектов в Венесуэле, включая здание парламента в Каракасе. Об этом сообщил президент Колумбии Густаво Петро в социальной сети X.

Атакованы Форт-Тиуна — военная база в Каракасе, Ла Карлота — авиабаза в Каракасе, дворец Национальной ассамблеи в Каракасе, авиабаза с истребителями F-16 в Баркисимето. Также были нанесены удары по базе военных вертолетов в Игероте.

CBS News со ссылкой на пресс-секретаря лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо Давида Смолански сообщает, что удар также был нанесен по порту Ла-Гуайра.

Bloomberg со ссылкой на очевидцев сообщает о взрыве в районе мавзолея покойного президента Уго Чавеса.

В официальном заявлении главы МИД Боливарианской республики Ивана Хиля Пинто говорится, что целью нападения США является захват стратегических ресурсов страны, в частности ее нефти и полезных ископаемых. Глава ведомства подчеркнул, что США пытаются насильственно подорвать политический суверенитет Венесуэлы и нарушают нормы международного права.

Как выглядели ночные удары США по Венесуэле. Видео
Политика

В ночь на 3 января в Каракасе прозвучали взрывы, часть районов столицы Венесуэлы осталась без электроснабжения. По данным Associated Press, жители слышали не менее семи взрывов и шум низколетящих самолетов около двух часов ночи по местному времени (9:00 мск). CNN уточняет, что первый взрыв произошел примерно в 1:50 по местному времени (8:50 мск).

Очевидцы сообщали о выстрелах в нескольких районах города, передавало агентство Bloomberg. Reuters писал, что без света оказалась южная часть Каракаса, где расположена крупная военная база.

Федеральное авиационное управление США запретило полеты над Венесуэлой
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

13 декабря Дональд Трамп заявил о скором начале наземных ударов по Венесуэле и по «плохим людям, которые привозят наркотики». Он подчеркнул, что США уже «избавились от 96% наркотиков, поступающих по воде», и теперь США намерены перейти к операциям на суше.

Что представляет собой армия Венесуэлы, какова ее роль для режима Мадуро
База знаний
Фото:Jesus Vargas / Getty Images

В последние месяцы США наращивали военное присутствие в Карибском бассейне. С сентября американские силы начали наносить удары по судам, которые, по утверждению Вашингтона, причастны к перевозке наркотиков.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Венесуэла взрывы США Удары
Материалы по теме
Федеральное авиационное управление США запретило полеты над Венесуэлой
Политика
Трамп провел совещание по нацбезопасности перед ударами по Венесуэле
Политика
Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Как быстро выучить английский язык, если нет времени: 15 простых идей Образование, 12:35
Очевидцы рассказали об обстановке в Венесуэле после ударов США Политика, 12:32
Целями ударов США стали парламент и стратегические объекты в Венесуэле Политика, 12:29
Запрет англицизмов. Как не получить штраф в 2026 годуПодписка на РБК, 12:29
Трамп заявил, что США захватили президента Мадуро Политика, 12:25
Как выглядели ночные удары США по Венесуэле. Видео Политика, 12:00
NYT сообщила, что окружение Мадуро в безопасности на фоне ударов США Политика, 11:59
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Еда будущего: как технологии изменят то, что лежит у нас на тарелкеПодписка на РБК, 11:51
Куда сдать новогоднюю елку после праздников: советы по утилизации Недвижимость, 11:51
Новая жизнь Рублевки: чего хотят покупатели премиальных коттеджей РБК и Папушево Парк, 11:50
Ситуация на улицах Каракаса во время ударов США. Фоторепортаж Политика, 11:50 
Чем известен Никалас Мадуро: главные факты из биографии 11:48
Переехать ради учебы: почему в Москве все чаще выбирают жилье у вузов Недвижимость, 11:45
Федеральное авиационное управление США запретило полеты над Венесуэлой Политика, 11:36