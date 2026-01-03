Трамп заявил о готовности ко второй волне ударов по Венесуэле

По словам Трампа, американские силы готовы начать новую волну ударов, однако пока необходимости в этом не видят

Каракас, Венесуэла (Фото: Gaby Oraa / Reuters)

Соединенные Штаты могут нанести повторные удары по объектам на территории Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

По словам американского президента, он общался с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро еще неделю назад и призывал его добровольно сдаться американским властям.

«Мы были готовы ко второй волне [ударов]. У нас все было готово, но эта [первая волна ударов] была столь смертоносной, столь мощной, что нам не пришлось. Но мы готовы. У нас там армада, подобной которой никто никогда не видел», — заявил Трамп.

Американское элитное подразделение «Дельта» захватила Мадуро и его жену в спальне его дома. Сейчас Мадуро доставляется в Нью-Йорк, сообщает ABC News.

В ночь на 3 января Соединенные Штаты нанесли удары по ряду объектов на территории Венесуэлы. В частности, был поврежден порт Ла-Гуайра, мавзолей Уго Чавеса, здание парламента страны, а также военные объекты — авиабаза Эль-Либерталор и военная база Форт-Тиуна.

Обстановка на текущий момент в Венесуэле остается спокойной, несмотря на перебои со связью и электричеством. Власть в стране фактически перешла к вице-президенту страны Дарсии Родригес.