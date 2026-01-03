 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Трамп заявил о готовности ко второй волне ударов по Венесуэле

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
По словам Трампа, американские силы готовы начать новую волну ударов, однако пока необходимости в этом не видят
Каракас, Венесуэла
Каракас, Венесуэла (Фото: Gaby Oraa / Reuters)

Соединенные Штаты могут нанести повторные удары по объектам на территории Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

По словам американского президента, он общался с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро еще неделю назад и призывал его добровольно сдаться американским властям.

«Мы были готовы ко второй волне [ударов]. У нас все было готово, но эта [первая волна ударов] была столь смертоносной, столь мощной, что нам не пришлось. Но мы готовы. У нас там армада, подобной которой никто никогда не видел», — заявил Трамп.

Американское элитное подразделение «Дельта» захватила Мадуро и его жену в спальне его дома. Сейчас Мадуро доставляется в Нью-Йорк, сообщает ABC News.

Цели ударов США в Венесуэле. Карта
Политика

В ночь на 3 января Соединенные Штаты нанесли удары по ряду объектов на территории Венесуэлы. В частности, был поврежден порт Ла-Гуайра, мавзолей Уго Чавеса, здание парламента страны, а также военные объекты — авиабаза Эль-Либерталор и военная база Форт-Тиуна.

Обстановка на текущий момент в Венесуэле остается спокойной, несмотря на перебои со связью и электричеством. Власть в стране фактически перешла к вице-президенту страны Дарсии Родригес.

Илья Трапезников
Венесуэла Николас Мадуро
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
МИД призвал США освободить Николаса Мадуро Политика, 18:40
Умер заслуженный тренер СССР по гребле Юрий Сурков Спорт, 18:08
Трамп рассказал, что Мадуро доставили на десантный корабль «Иводзима» Политика, 18:04
Трамп заявил о готовности ко второй волне ударов по Венесуэле Политика, 17:56
В Тульской области опрокинулся туристический автобус Общество, 17:49
Умер тренер сборной Болгарии на ЧМ-1994 Димитар Пенев Спорт, 17:46
Лавров заявил, что Россия поддерживает Венесуэлу на фоне агрессии США Политика, 17:44
Трамп раскрыл детали операции по захвату Мадуро Политика, 17:32
МИД ответил на данные, что вице-президент Венесуэлы находится в Москве Политика, 17:31
Сын Трампа нецензурно прокомментировал задержание Николаса Мадуро Политика, 17:21
CNN узнал, что спецназ США задержал Мадуро и его жену в спальне Политика, 17:19
The Objective сообщил, что вице-президент Венесуэлы находится в Москве Политика, 17:13
Тренды-2026: на что делают ставку МСП Отрасли, 16:56