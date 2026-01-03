Очевидцы рассказали об обстановке в Венесуэле после ударов США

В Каракасе до сих пор отсутствует электричество, есть проблемы с мобильной связью и интернетом, рассказал местный житель. Утром 3 января США нанесли удары по Венесуэле. По словам Трампа, Мадуро с женой захвачены и вывезены

Взрывы в столице Венесуэлы начались примерно в 2:00 по местному времени (9:00 мск), был слышен гул вертолетов и пропал свет, рассказал РБК житель Каракаса Али Хосе.

По его словам, о произошедшем он узнал из социальных сетей. «Это была стратегическая бомбардировка военных объектов», — считает Хосе.

На вопрос, выезжают ли жители из Каракаса после атаки, он ответил отрицательно. «Все очень спокойно. Более того, там, где я нахожусь, не было никого на улицах, кто пытался сбежать из города. А я нахожусь рядом с [военной базой] Форт-Тиуна, очень близко к тем стратегическим точкам, про которые я говорю», — сказал он, добавив, что на данный момент в районе его нахождения возникли проблемы с мобильной связью и интернетом. Также там до сих пор отсутствует электричество.

Турист Андрей рассказал РБК, что приехал в Венесуэлу встречать с друзьями Новый год, а на данный момент находится на выезде из штата Ла-Гуайра в сторону Колумбии. «Задерживают каждую вторую машину по пути, будто не хотят, чтобы мы выезжали из страны. Зачем это делается, не ясно, — сказал он. — Все венесуэльские СМИ молчат, не дают инструкций, что делать».

По его словам, на высоте 150–200 м летают вертолеты, связь есть, но плохая, а морской десант в Ла-Гуайре отсутствует.

Колумбо-венесуэльская писательница Мария Фернанда Баррето сообщила РБК, что находится в Каракасе и местные жители «готовы выйти защищать мир и суверенитет нашей страны». «Мы стали жертвами бомбардировки террористических атак империализма. Президент Николас Мадуро выпустил коммюнике, где постановил установить чрезвычайное положение и призвал к вооруженной борьбе. Мы готовы выйти защищать мир и суверенитет нашей страны, — рассказала она. — Страны мира должны мобилизоваться и потребовать, чтобы прекратить атаку на Венесуэлу. Хватит войн за нефть, хватит империалистических войн. Уважайте суверенитет народов. Мы победим».

Утром 3 января США нанесли удары по Каракасу, взрывы также прогремели в венесуэльских штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра. Мадуро ввел режим чрезвычайного положения в стране. Окружение президента Венесуэлы находится в безопасности, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп назвал атаку успешной и сообщил о захвате и вывозе из страны Мадуро вместе с супругой.