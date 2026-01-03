МИД Франции осудил военную операцию США в Венесуэле

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро раскритиковал военную операцию США в Венесуэле, заявив, что она противоречит принципам международного права и подрывает основы глобальной безопасности

Жан-Ноэль Барро (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал военную операцию США в Венесуэле нарушением международного права. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.

По его словам, операция, которая привела к захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, противоречит принципу неприменения силы, который лежит в основе международного права.

«Никакое прочное политическое решение не может быть навязано извне, суверенные народы сами решают свое будущее», — подчеркнул Барро.

Министр также заявил, что рост числа подобных нарушений со стороны государств, обладающих статусом постоянных членов Совета Безопасности ООН, может иметь серьезные последствия для глобальной безопасности.

«Увеличение числа нарушений этого принципа <…> будет иметь серьезные последствия для мировой безопасности, которые не пощадят никого», — отметил он.

Барро добавил, что Франция, «наученная историей», готовится к этому, однако не в состоянии решить проблему. Он также подтвердил приверженность Парижа Уставу ООН, который, по его словам, должен и впредь служить ориентиром для международных действий государств «всегда и везде».

В ночь на 3 января в Каракасе прозвучали взрывы, часть районов столицы Венесуэлы осталась без электроснабжения. Над столицей Венесуэлы появились американские вертолеты, в том числе десантные CH-47.

США атаковали ряд стратегических объектов в Венесуэле, включая военные базы и парламент. Власти Венесуэлы назвали произошедшее попыткой захвата национальных ресурсов и нарушением международного права.

Позже Трамп сообщил, что Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из Венесуэлы в рамках операции, проведенной США.

«Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны», — написал он.

Обстановка на текущий момент в Венесуэле остается спокойной, несмотря на перебои со связью и электричеством. Власть в стране, согласно Конституции Венесуэлы, должна перейти к вице-президенту страны Делси Родригес на время отсутствия Мадуро.